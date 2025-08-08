Monaco-Inter, subito bufera Calhanoglu: “Non ha voglia”

Il turco nel mirino durante la sfida amichevole col Monaco di scena allo Stade Louis II

L’Inter non è partita col piede giusto nell’amichevole col Monaco di scena nel Principato allo ‘Stade Louis II’.

Approccio molle quello della squadra di Chivu, andata subito sotto dopo appena due minuti di gioco grazie al mancino preciso e potente di Akliouche. La rete dei padoni di casa è nata da un recupero a metà campo.

Calhanoglu prima di una partita dell'Inter
Monaco-Inter, è subito bufera Calhanoglu: “Non ha voglia” (AnsaFoto) – Interlive.it

I nerazzurri hanno sprecato 3-4 occasioni per pareggiare i conti, un paio Barella. Non a caso la mezz’ala è stata una delle più bersagliate sui social, in particolare su X. Ma va detto, insieme ad Hakan Calhanoglu.

Il turco si è beccato subito un’ammonizione ed è finito nel mirino di tanti interisti per via di un’eccessiva lentezza sia in interdizione che in fase di costruzione. Poco dopo la mezz’ora si è fatto anche espellere dopo un intervento su Vanderson.

Ecco alcuni tweet contro Barella e Calhanoglu raccolti da Interlive.it:

Vernice, direzione discutibile: espelle Calhanoglu e fa infuriare Chivu

Va detto che la direzione di Vernice nel primo tempo è sembrata particolarmente severa. Lautaro si è preso un giallo per proteste e, dopo il rosso a Calhanoglu, è esplosa la panchina interista.

Chivu in panchina
Vernice, direzione discutibile: espelle Calhanoglu e fa infuriare Chivu (AnsaFoto) – Interlive.it

Chivu si è rivolto a muso duro nei confronti dell’assistente arbitrale, mentre Kolarov ha battibeccato con un membro della panchina del Monaco rimediando pure lui una ammonizione.

