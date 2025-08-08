Monaco-Inter, subito bufera Calhanoglu: “Non ha voglia”

Il turco nel mirino durante la sfida amichevole col Monaco di scena allo Stade Louis II

L’Inter non è partita col piede giusto nell’amichevole col Monaco di scena nel Principato allo ‘Stade Louis II’.

Approccio molle quello della squadra di Chivu, andata subito sotto dopo appena due minuti di gioco grazie al mancino preciso e potente di Akliouche. La rete dei padoni di casa è nata da un recupero a metà campo.

I nerazzurri hanno sprecato 3-4 occasioni per pareggiare i conti, un paio Barella. Non a caso la mezz’ala è stata una delle più bersagliate sui social, in particolare su X. Ma va detto, insieme ad Hakan Calhanoglu.

Il turco si è beccato subito un’ammonizione ed è finito nel mirino di tanti interisti per via di un’eccessiva lentezza sia in interdizione che in fase di costruzione. Poco dopo la mezz’ora si è fatto anche espellere dopo un intervento su Vanderson.

Ecco alcuni tweet contro Barella e Calhanoglu raccolti da Interlive.it:

Barella due tiri, due goal buttati. Sicuramente c’è stata reazione, su quello nulla da dire.#MonacoInter — Lorenzo V. (@LV26KS) August 8, 2025

Niente oh il vizio non lo abbiamo perso.

FINALIZZARE. FINALIZZARE. #MonacoInter — Emanuele 🖤💙⭐️⭐️ (@ele9222) August 8, 2025

Loro da fuori area al primo tiro prendono l’incrocio, noi in area piccola scagliamo il pallone fuori dallo stadio.

Sempre le stesse vibes….

#MonacoInter — Marco (@MarcoLe86931402) August 8, 2025

Barella non capisco il suo fastidio inconscio a fare gol #MonacoInter — Andrea. (@A_Bazzu) August 8, 2025

Calhanoglu in 3 minuti ha commesso 2 cappellate.

Una ci è costata un gol. #MonacoInter #Calhanoglu — Marco (@MarcoLe86931402) August 8, 2025

3 minuti neanche ed il turco è palese non abbia voglia.#MonacoInter — Lorenzo V. (@LV26KS) August 8, 2025

Calhanoglu ammonito al 20° di una amichevole estiva.

Inizio di partita SFAVILLANTE. #Calhanoglu #MonacoInter — Marco (@MarcoLe86931402) August 8, 2025

Nei primi 10 minuti, Calhanoglu e Dimarco in versione Monaco ( di Baviera).

😩😩😩#MonacoInter — Marco (@MarcoLe86931402) August 8, 2025

Vernice, direzione discutibile: espelle Calhanoglu e fa infuriare Chivu

Va detto che la direzione di Vernice nel primo tempo è sembrata particolarmente severa. Lautaro si è preso un giallo per proteste e, dopo il rosso a Calhanoglu, è esplosa la panchina interista.

Chivu si è rivolto a muso duro nei confronti dell’assistente arbitrale, mentre Kolarov ha battibeccato con un membro della panchina del Monaco rimediando pure lui una ammonizione.