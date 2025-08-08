Un 2025 da incubo, 6 mesi fuori: salterà Inter-Torino

È perseguitato dagli infortuni: l’ultima partita risale ormai allo scorso febbraio

Il 2025 è stato fin qui un incubo per lui. 6 mesi senza scendere in campo: l’ultima partita risale infatti al 1° febbraio scorso contro l’Atalanta.

Ora un nuovo infortunio, l’ennesimo potremmo dire, che lo costringerà a circa un mesetto di stop. A meno di un recupero più rapido, salterà la sfida tra Inter e Torino di lunedì 25 agosto valevole per la prima giornata di Serie A.

Nuovo infortunio per Njie: indisponibile per Inter-Torino

Alieu Njie è un calciatore molto interessante, ma anche molto fragile. Il Torino ha comunicato in via ufficiale che l’esterno/seconda punta svedese è andato nuovamente ko. Problema muscolare per il classe 2005 di origini gambiane.

“Alieu Njie è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un quadro distrattivo parziale del muscolo ileopsoas di sinistra – recita la nota del club granata – La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.

Cos’è il muscolo ileopsoas

Come sottolineano gli esperti in materia, il muscolo ileopsoas è il più potente flessore dell’anca. Esso altro non è che l’unione di due muscoli, l’iliaco e il grande psoas, ed è situato nella regione pelvica e lombare. Oltre che per la flessione dell’anca, il muscolo ileopsoas è importante per la stabilità della colonna vertebrale finanche per i movimenti del tronco.

Njie ancora da inquadrare tatticamente: out contro l’Inter anche l’anno scorso

Alto 185cm e di piede destro, Njie è un esterno di fantasia che può giocare anche da seconda punta. Diciamo che, anche per via dell’età, trattasi di un calciatore ancora in formazione, e ancora da inquadrare bene dal punto di vista tattico.

Njie è approdato al Torino nel 2021, quindi da minorenne, dopo esser cresciuto nelle giovanili del Forssa BK. Ha militato nell’Under 17, 18 e nella Primavera granata prima del grande salto nella squadra dei ‘grandi’: il debutto e l’affermazione sono avvenuti in contemporanea nella passata stagione, in cui fino a febbraio è riuscito a collezionare 17 presenze per complessivi 410′.

Non ha potuto affrontare l’Inter neanche l’anno passato: nella gara d’andata era ancora con la Primavera, in quella del ritorno indisponibile a causa di un infortunio muscolare agli adduttori.