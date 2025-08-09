La svolta tattica dell’Inter: Thuram sacrificato, cosa cambia

L’Inter sta cambiando pelle e potrebbe sacrificare Marcus Thuram: cosa sta succedendo e quali sono le idee di Chivu

Le prime uscite dell’Inter hanno portato una nuova alternativa tattica, che i nerazzurri stanno vagliando in maniera sempre concreta sul campo anche durante la preparazione estiva. I tempi non sono così larghi dopo la svolta anomala portata dal Mondiale per club, per cui Cristian Chivu dovrà trasmettere principi semplici e facili da seguire.

Per il momento, abbiamo visto sul campo una sapiente alternanza del 3-5-2, seppur con modalità diverse, con il 3-4-2-1, un po’ come successo al Mondiale ma in maniera sempre più sistematica, anche perché l’arrivo di un fantasista sul calciomercato non sembra ormai essere in dubbio.

Questa sorta di tridente atipico e asimmetrico avrà come uno dei protagonisti assoluti Marcus Thuram. L’attaccante francese ha grandi qualità nell’uno contro uno, è veloce e abile nel fornire assist ai compagni, ma gli sarà richiesto grande sacrificio nel nuovo contesto tattico. Vediamo cosa può cambiare per il bomber nerazzurro e cosa gli dirà di fare Cristian Chivu.

Cosa cambia per Thuram nel 3-4-2-1 di Chivu

In molte partite, la scelta del 3-4-2-1 implicherà un modo diverso di difendere da parte dell’Inter. I nerazzurri dovranno restare alti, tenere il baricentro della squadra particolarmente offensivo e attivare una fase di pressing alto, che sempre più spesso sarà tre contro tre e uomo contro uomo.

L’abbiamo già visto nelle prime amichevoli, con i braccetti chiamati addirittura ad affondare tutto campo sui diretti avversari. Chiaramente, in questo caso, Thuram non dovrebbe avere problemi – almeno con la giusta condizione fisica -, ma potrebbe sfruttare le sue caratteristiche di velocità per mettere in crisi i difensori avversari nell’impostazione del gioco.

In fase di possesso, invece, Chivu ha intenzione di impostare un caos ordinato in cui Thuram continuerà ad alternarsi con Lautaro come riferimento centrale o cercando di trovare spazio da tutti e due i lati del campo con continui attacchi alla profondità. L’alchimia bisognerà trovarla sul campo, ma il francese potrebbe essere ancora letale.

Dov’è il problema, dunque? Quando la squadra dovrà accettare il gioco degli avversari e abbassarsi, lì potrebbe trovarsi in un ruolo atipico e in cui rischia di essere parecchio sacrificato. Per questo, in determinati match, potrebbe esserci un’alternanza sapiente con Frattesi, bravo negli inserimenti, ma anche capace di dare maggiore equilibrio a centrocampo.