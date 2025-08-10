Piace ancora all’Inter ma occhio alla rivale estera, il Como spara alto. Intanto il Real vanta il diritto di recompra

Un solo nome, moltissime concorrenti al suo cartellino. È questo il presente di Nico Paz, talentoso fantasista argentino in forze al Como.

Dopo l’ottima annata d’esordio vissuta in Serie A, il calciatore è proiettato alla consacrazione. E potrebbe catapultarvisi tanto in Italia quanto all’estero.

Su di lui c’è infatti ancora l’Inter, che da parecchi mesi ne segue con attenzione le gesta. I nerazzurri però non hanno mai tentato l’approccio concreto perché consapevoli delle elevatissime richieste di un club forte economicamente, centrato e con ambiziosi obiettivi per il futuro.

Da tempo si parla ormai di permanenza su scelta di Cesc Fabregas e della stessa società in riva all’omonimo lago, anche in virtù del fatto che il Real Madrid – detentore di quel tanto discusso diritto di recompra del suo cartellino – non ha voluto farsi avanti per riportarlo in Spagna.

Nonostante i desideri condivisi, su Paz sarebbe piombata un’agguerrita realtà inglese, orfana di uno dei suoi calciatori di fantasia più rappresentativi causa infortunio. Trattasi del Tottenham.

Tottenham su Paz e Inter defilata, serve un rilancio estremo per convincere il Como

Stando alle ultime informazioni riportate da ‘Sky Sport’, il Tottenham ha mosso passi concreti nei confronti di Paz per sopperire all’assenza prolungata di James Maddison, reduce dalla rottura del legamento crociato.

Al momento, sul tavolo del Como sarebbero stati presentati 40 milioni di euro. Una bella somma ma che non convince affatto, al punto da esser stata rispedita indietro al mittente. Per valutare la cessione, il prezzo dovrebbe salire intorno ai 70 milioni di euro.

Gli Spurs hanno del tempo per poterci ripensare ed eventualmente alzare la posta di altri 10 milioni, con l’ombra del Real che avrebbe comunque facoltà di pareggiare l’offerta nel tentativo di recuperare il pieno possesso delle prestazioni sportive dell’argentino.

Nell’attesa che la situazione sul futuro di Paz si delinei, la dirigenza del Como sta pressando Florentino Perez con l’obiettivo di rimuovere l’opzione di recompra. Così da poter decidere del suo futuro senza vincoli esterni.

Nel marasma generale, l’Inter resta osservatrice defilata. Le priorità di Marotta e Ausilio, del resto, sono Ademola Lookman e Giovanni Leoni. Altri due pezzi pregiati dal valore complessivo superiore agli 80 milioni.