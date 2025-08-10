Pavard e non Bisseck: scambio tra Chelsea e Inter

Il difensore tedesco ha più mercato ma, potendo, Marotta preferirebbe cedere subito il francese. I nuovi piani

A questo punto, è possibile dirlo senza alcun tipo di malanimo: Benjamin Pavard ha un po’ deluso le aspettative all’Inter. Arrivato dal Bayern Monaco 2023, doveva essere il colpo di altissimo profilo per alzare la qualità in difesa. Per caratteristiche e storia, sembrava l’uomo perfetto. Un vincente, capace di interpretare al meglio il ruolo di braccetto destro per l’Inter di Inzaghi.

Tra lunghi infortuni, prestazioni spesso sufficienti ma poche volte sopra la piena sufficienza, è sembrato spesso in difficoltà contro le squadre più veloci e che pressavano più alto. Sarebbe ingeneroso parlare di un flop: si è integrato subito bene in nerazzurro e ha disputato alcune partite convincenti. E, magari, senza i tanti stop (il ginocchio, lo strappo, la caviglia…), sarebbe riuscito anche a mostrarsi più incisivo.

Il punto è che un profilo del genere prometteva molto di più. E certi comportamenti fuori dal campo hanno di sicuro amplificato la delusione nei tifosi. Parliamo della foto con Theo in vacanza, dopo aver lasciato il Mondiale per Club per infortunio alla caviglia… E ora, con l’arrivo di Cristian Chivu, l’Inter potrebbe anche andare avanti senza di lui. In ottica di sacrifici, uno come Pavard potrebbe essere il profilo giusto, per età, rendimento e nome.

Dirigenza e staff tecnico sembrano infatti preferire puntare su Yann Bisseck, più giovane e in crescita. Quindi Pavard potrebbe finire in Premier League o essere coinvolto in uno scambio.

Pavard verso l’addio: la posizione nerazzurra

Chivu continuerà a valutarlo. E il nuovo allenatore potrebbe anche decidere che le sue qualità tecniche siano necessarie alla difesa nerazzurra. Ma un’offerta importante potrebbe poi cambiare le carte in tavola. Per il francese potrebbe muoversi infatti una big inglese. Nella fattispecie il Chelsea.

Calciomercato.it ipotizza una possibile offerta dei Blues inserendo cartellino Andrey Santos, talento brasiliano di recente proposto all’Inter dai suoi agenti. Ma difficilmente il Chelsea arriverebbe a tanto per Pavard. L’ex Bayern Monaco, a oggi, non risulta essere nei piani della squadra di Maresca. Inoltre, per Andrey Santos i Blues valutano solamente proposte sui 40 milioni di euro. Un costo molto di più del valore attuale di Pavard.

D’altro lato, c’è chi sostiene che il club londinese, dopo aver perso Levi Colwill per infortunio, possa essere alla ricerca un difensore esperto e pronto subito. In Inghilterra potrebbe sorgere anche un interesse da parte del Crystal Palace, ovvero il club che finora ha seguito con manifesto coinvolgimento Yann Bisseck. Ma, in quel caso, è anche complicato che Benji Pavard possa accettare una proposta da un referente del genere. Il francese, che non chiude a priori alla cessione, preferirebbe una big europea.

Quanto chiedere per la cessione

L’Inter valuta Pavard intorno ai 25 milioni di euro. Il suo ingaggio da 5 milioni netti annui è però un ostacolo per molti club, non solo quelli minori. Le squadre interessate potrebbero farsi avanti solo negli ultimi giorni di mercato, dopo non essere riuscite a chiudere i colpi principali.

Non è detto che vendendolo l’Inter andrebbe su un altro difensore (De Winter o Giovanni Leoni). Chivu potrebbe anche insistere per un centrocampista di sostanza. Anche se, le prime due uscite in amichevole della nuova Inter hanno mostrato chiaramente che c’è un problema in difesa. Se ne saranno accorti anche i cari dirigenti del club?

Il giocatore, in ogni caso, potrebbe anche non partire a cuor leggero: per convincerlo serve una destinazione all’altezza del suo palmares. Tra una quindicina di giorni avremo tutto un po’ più chiaro.