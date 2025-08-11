DIRETTA | Lookman e non solo: le news di calciomercato Inter di oggi, lunedì 11 agosto

Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale sulle mosse di mercato dei nerazzurri
Lookman e non solo, la redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, lunedì 11 agosto.
ORE 10.15 – Leoni vuole restare in Serie A ma, come scrive il ‘Corriere dello Sport’, la proposta di un top club inglese lo farebbe non poco vacillare. Per il centrale del Parma sta alzando il pressing il Liverpool.
ORE 10.08 – Per Sebastiano Esposito alla fine l’ha spuntata il Cagliari: operazione da circa 5 milioni più il 40/50% sulla futura rivendita.
ORE 10.00 – Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ l’Inter non rilancerà per Lookman fino a che l’Atalanta non si dimostrerà pronta a trattare fissando un prezzo. Oggi è tutto fermo, coi nerazzurri pronti eventualmente a virare su Sancho e Frendrup. Per Lookman occhio al Napoli.