Inter, nuovo obiettivo a centrocampo: clausola fissata a 22 milioni

Continuano le trattative di Marotta e Ausilio per ringiovanire la rosa di Chivu. Muscoli e corsa: possibile altro colpo in mediana dopo Sucic

Il mercato dell’Inter in queste ultime settimane si è concentrato soprattutto sul reparto offensivo ed in particolare sul nome di Ademola Lookman. In casa nerazzurra, tuttavia, il presidente Marotta e il direttore sportivo Ausilio sono ben consapevoli del fatto che ci sia bisogno di rinforzi anche in difesa. Ma non finisce qui: perché mister Chivu potrebbe avere ulteriori rinforzi anche a centrocampo, per permettergli di variare modulo di gioco.

Finora in mediana, oltre al riscatto di Zalewski dalla Roma, l’Inter ha messo a segno un solo colpo che risponde al nome di Petar Sucic. Il 21enne nazionale croato prelevato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro, nei piani del club meneghino, dovrebbe essere il sostituto di Mkhitaryan e Zielinski, vista la qualità che ha nei piedi. Ma di certo non gli manca la corsa per rimpiazzare, all’occorrenza, anche Barella nel ruolo di incontrista.

Calciomercato Inter, piace Nardoni del Racing: garra argentina e concorrenza in Serie A

Per dare ancore più fisicità al centrocampo e permettere così a Chivu di giocare con il tridente o con un trequartista dietro a due punte, l’Inter starebbe pensando ad un altro acquisto. In tale ottica, secondo quanto riportato dal sito sudamericano ‘El Crack Deportivo’, gli scout nerazzurri avrebbero segnato sui loro taccuini il nome di Juan Ignacio Nardoni.

Si tratta di un mediana argentino classe 2002, dotato di passaporto italiano e che quindi non occuperebbe un posto da extracomunitario. A 23 anni compiuti da meno di un mese, Nardoni si sente pronto a fare il salto in Europa, anche se su di lui hanno messo gli occhi anche i brasiliani del Palmeiras. La corsa ed il recupero dei palloni sono i suoi punti di forza.

Sotto contratto con il Racing Avellaneda fino al 31 dicembre 2027, nel suo contratto è stata inserita una clausola di rescissione da 22 milioni di euro. Cifra che però andrebbe in parte al club dove è cresciuto, dal momento che l’Union de Santa Fè si è riservato il 30% sulla futura rivendita. In Serie A c’è da fare i conti con la concorrenza della Roma.