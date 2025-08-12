Accordo Inter-Donnarumma: l’affare più sconvolgente del calciomercato

Battuta come una notizia clamorosa, lo è, in realtà, fino a un certo punto. Ora Marotta potrebbe provare il colpaccio

Il capitolo Lookman non è ancora chiuso. Ciononostante, l’Inter potrebbe anche decidere di dirottare il budget dedicato all’acquisto dell’attaccante nigeriano su un altro profilo. Molto dipenderà dalle occasioni di mercato e, soprattutto, dalle vere ambizioni della proprietà americana. Se si vuole puntare a qualcosa di grosso, questo potrebbe essere il momento più propizio.

Il PSG sta scaricando Gigio Donnarumma. Visto il mancato accordo per il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno, il club parigino sembra aver deciso di dar spazio a Lucas Chevalier, appena arrivato dal Lille. Si era già intuito che Luis Enrique non fosse un grande fan del portiere italiano. Ma ora i dubbi tecnici dell’allenatore spagnolo possono accordarsi anche alla nuova politica dirigenziale del PSG.

I campioni di Francia vogliono un veloce e generale abbattimento dei costi di ingaggio della rosa. E chi non si adeguerà al nuovo corso sarà messo alla porta. A Donnarumma, per esempio, è stato offerto uno stipendio più basso con tanti bonus individuali e di squadra. Una strategia chiara: si punta a premiare il merito. Ma all’ex Milan e al suo agente l’idea non piace per nulla.

Già infastidito dall’arrivo di Chevalier (ufficialmente acquistato come secondo, ovvero come possibile erede del portiere italiano), Donnarumma è oggi ufficialmente sul mercato. La mancata convocazione per la Supercoppa Europea contro il Tottenham ha scatenato un vero e proprio terremoto. Si tratta di un chiaro segnale di rottura.

Il PSG rompe con Donnarumma: Marotta fiuta l’affare

A oggi, per il PSG, Donnarumma è fuori progetto. I dirigenti transalpini sperano dunque di venderlo per una trentina di milioni in Premier. Gigio piace infatti allo United, che deve trovare un estremo difensore più affidabile di Onana. L’ex Milan piaciucchia anche al City, che però è al momento concentrato su altri affari.

La contingenza non appare comunque favorevole ai piani del PSG. Il mercato portieri è infatti un po’ bloccato anche per i ricchi club britannici. E non è escluso che Donnarumma possa pensare di restare fino alla scadenza, ossia un altro anno, per poi scegliersi da solo nuova destinazione.

Ed è in questo caso che l’Inter diventerebbe una seria pretendente. Da tempo, Beppe Marotta accarezza l’idea di un affare a zero. Ci sarebbe dunque la volontà di accordarsi con Raiola, l’agente di Gigio, sulla base di un contratto da 8-8,5 milioni a stagionie Facendo così dell’ex Milan il secondo giocatore più pagato dopo Lautaro.

Sogno impossibile?

L’Inter può davvero muoversi per un profilo come Donnarumma? Secondo diverse fonti, la dirigenza nerazzurra starebbe seguendo da tempo la situazione di Donnarumma. E avrebbe anche un piano. Quello di prenderlo a zero tra dieci mesi, per sostituire Yann Sommer, anche lui in scadenza.

Difficile invece immaginare che i nerazzurri possano pagare il PSG per prendere subito il portiere della Nazionale. Magari i francesi potrebbero anche accontentarsi di una ventina di milioni. Ma per l’Inter l’investimento sarebbe a quel punto troppo oneroso, considerando l’ingaggio.

Anche se dovesse sfumare la trattativa per Lookman, è quindi poco probabile che parte del budget possa andare subito su Donnarumma. Ma Marotta è vigile. Su Donnarumma c’è anche il Galatasaray, che ha già fatto un’offerta al PSG e proposto un buon ingaggio a Raiola. La destinazione, a quanto pare, non convince del tutto il portiere di Castellammare di Stabia.