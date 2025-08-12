Chivu e la confusione all’Inter: “Non possono giocare con Calhanoglu”

Giorni frenetici in casa nerazzurra tra il mercato ancora aperto in entrata e in uscita e l’avvicinarsi dell’esordio in Serie A

La settimana di Ferragosto viene spesso vista come la quiete prima della tempesta nel mondo del calcio. Quest’anno per l’Inter ancora di più, visto che ha iniziato la preparazione molto più tardi rispetto alle altre squadre, essendo reduce dal Mondiale per Club, peraltro con un nuovo allenatore come Cristian Chivu. Ma come sottolineato dallo stesso tecnico rumeno, c’è poco tempo per trovare la giusta forma nelle gare amichevoli.

Da un lato si avvicina l’esordio nel campionato di Serie A, che vedrà i nerazzurri debuttare davanti ai propri tifosi nel monday night di lunedì 25 agosto contro il Torino, in chiusura della prima giornata. Dall’altro lato la sessione estiva di trasferimenti è ancora aperta e gli uomini mercato interisti Marotta, Ausilio e Baccin sono al lavoro per puntellare la rosa che dovrà affrontare la stagione con gli ultimi acquisti e le ultime cessioni.

Tra i tifosi della Beneamata c’è un mix tra ottimismo e scetticismo per il nuovo corso che sta per prendere il via. Ma soprattutto c’è tanta curiosità di vedere se Chivu porterà qualche innovazione oppure continuerà sulla falsariga di quanto fatto da Inzaghi nell’ultimo quadriennio e da Conte prima di lui. In particolare si cerca di capire se in attacco verrà confermata la ‘ThuLa‘ oppure se verrà schierato un tridente con l’arrivo di Lookman.

Inter, Visnadi: “Non credo alla formula super offensiva con Thuram, Lautaro e Lookman”

Sul tema è intervenuto anche Gianni Visnadi, che ha risposto così alla domanda di un tifoso ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Sono abbastanza confuso dalle mosse di mercato dell’Inter, l’importante è che non sia confuso Chivu. Lui ha detto che non pensa di giocare con le tre punte, quindi il tridente che sognano tutti i tifosi nerazzurri non so quante volte lo vedremo. Sinceramente io non penso che verranno schierati Lookman e Thuram ai lati di Lautaro Martinez“.

“Anche perché non credo che la linea mediana possa reggerlo, soprattutto se a centrocampo ci dovesse essere Calhanoglu. Non si può giocare con quei tre e il turco, specie se sugli esterni hai giocatori come Dimarco, Dumfries o peggio ancora Luis Henrique che il loro meglio lo danno quando devono attaccare e non certo quando devono difendere. Per cui secondo me Chivu aspetta di vedere chi avrà il 2 settembre e poi disegnerà una squadra, ma ad oggi non credo a questa formula super offensiva” conclude il giornalista sportivo.