Monza-Inter, Mkhitaryan sotto attacco: “Sembra Kondogbia”

Commenti pesanti contro l’armeno, schierato titolare da Chivu

Mkhitaryan letteralmente ‘massacrato’ nel corso del primo tempo dell’amichevole col Monza di scena all’U-Power Stadium. L’armeno è stato schierato titolare, con Asllani e Sucic a fargli compagnia in mezzo al campo.

Mkhitaryan e Kondogbia ai tempi dell'Inter
Monza-Inter, Mkhitaryan sotto attacco: “Sembra Kondogbia” (LaPresse/AnsaFoto) – Interlive.it

Mkhitaryan sotto attacco. Già, è proprio così: il 36enne bersaglio di una marea di tifosi dell’Inter, delusi a dir poco della sua prestazione. Alcuni, però, son partiti prevenuti andando all’attacco soltanto dopo qualche minuto il fischio d’inizio, diciamo anche ai primi due palloni sbagliati.

Ecco qualche tweet raccolto da Interlive.it:

