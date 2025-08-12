Monza-Inter, Mkhitaryan sotto attacco: “Sembra Kondogbia”

Commenti pesanti contro l’armeno, schierato titolare da Chivu
Mkhitaryan letteralmente ‘massacrato’ nel corso del primo tempo dell’amichevole col Monza di scena all’U-Power Stadium. L’armeno è stato schierato titolare, con Asllani e Sucic a fargli compagnia in mezzo al campo.
Mkhitaryan sotto attacco. Già, è proprio così: il 36enne bersaglio di una marea di tifosi dell’Inter, delusi a dir poco della sua prestazione. Alcuni, però, son partiti prevenuti andando all’attacco soltanto dopo qualche minuto il fischio d’inizio, diciamo anche ai primi due palloni sbagliati.
Ecco qualche tweet raccolto da Interlive.it:
Basta Mkhytarian BASTAAAAA. #MonzaInter
— Andrea. (@A_Bazzu) August 12, 2025
Dopo 2 minuti, la prima meta con Miky l’abbiamo già fatta.#MonzaInter https://t.co/6MjQFrCJ4N
— Marco (@MarcoLe86931402) August 12, 2025
Mkhitaryan non ti posso più vedere titolare. #MonzaInter
— Stefano (@steilbarellino) August 12, 2025
Mkhitaryan appena arriva al limite dell’area avversaria si trasforma in Moris Carrozzieri
— 𝐒𝐢𝐫 (@Gianluca_Sir) August 12, 2025
#Mkhitaryan stasera sembra Kondogbia ai tempi d’oro…#MonzaInter
— Marco ⭐️⭐️ 𝕏 (@marco_trastu) August 12, 2025
Difficile trovare una collocazione a Mkhitaryan
A questa età non é utile né sulla trequarti visto che spesso sbaglia assist o tiro da fuori né come mezz’ala non ha il passo di una volta
— 🔊 (@alzastovolume) August 12, 2025
Mkhitaryan mi sta facendo piangere dal nervoso
— Marotta💤💤 (@lisarf5) August 12, 2025
Mkhitaryan avrebbe dovuto ritirarsi dal calcio giocato #monzainter
— lunaxeos 🖤💙 (@lunaxeos_) August 12, 2025