Pagelle e tabellino Monza-Inter, 2-2 e poi vittoria ai rigori: Pio Esposito ira di Dio, Dimarco in crisi

Top e flop di Monza-Inter, la terza sfida amichevole della pre-season nerazzurra. I voti e la cronaca del match del 12 agosto

Allo stadio U-Power di Monza, l’Inter affronta in amichevole i brianzoli allenati da Bianco. Per la sfida amichevole, Chivu parte con Bonny e Pio Esposito in attacco, lancia anche Pepo Martinez in porta dal 1′ e Asllani a centrocampo. Nel Monza, dietro Dany Mota giocano Colpani e Caprari.

L’Inter conduce il gioco nei primi minuti ma senza creare grossi problemi a Thiam. Solo al 13′ arriva il primo tiro, direttamente da punizione: tira Dimarco e il portiere senegalese si oppone senza impegnarsi più di tanto. Al 17′, rispondono i padroni di casa con Colpani: anche l’ex Atalanta ci prova da piazzato, con Martinez che blocca. Sempre Colponi ci prova al 24′ del limite dell’area: la traiettoria viene deviata in angolo.

Alla mezzora ci prova Bonny, ma il suo tiro finisce largo. Poi arriva il goal del Monza al 33′: Caprari crossa in mezzo e Ciurria, senza nessuno che lo marchi, la mette in rete. A fine primo tempo, arriva pure l’autogoal di Birindelli sul cross di Dimarco che riporta il risultato in equilibrio.

Al 52′, Pio Esposito colpisce di tacco anticipando Izzo e manda la palla in rete: l’Inter va avanti. Bonny sbaglia due goal facili nei cinque minuti successivi. All’85’, Lautaro si fa fermare dall’uscita di Thiam. Poi, nel finale, il Monza pareggia con Azzi, tutto solo con la difesa dell’Inter che dorme.

Si va ai rigori. E finisce 5-7 per i nerazzurri: Thuram non sbaglia l’ultimo tiro e regala la vittoria ai nerazzurri. Martinez invece para il rigore di Sardo.

Top e flop di Monza-Inter

TOP

ESPOSITO – 7,5 – La P davanti al cognome non ci vuole più perché Sebastiano se ne è andato. Ma il piccolino di famiglia dimostra di nuovo di essere il più grande: segna un goal da punta di razza. Sente la porta e ha anche classe. Mette in crisi l’esperto e scafato Izzo, dimostrando forza fisica e mentale.

SUSIC – 7 – Di nuovo molto positivo e vivace. Dà proprio l’impressione di essere un centrocampista totale.

LAUTARO – 6,5 – Il migliore dei subentrati. Prova azioni personali e aperture intelligenti. Ma la squadra non lo segue.

FLOP

DIMARCO – 5 – Il goal del Monza arriva sul suo palo. Ed è una scena già vista parecchie volte. Già dopo un quarto d’ora di gioco sembrava sulle ginocchia. Non va bene. Riesce a salvare la gara propiziando l’autorete del Monza.

BONNY – 5,5 – Stasera il francese si muove bene senza palla, si prepara bene per la conclusione e poi… arnautovizza sotto porta sbagliando l’impossibile.

LUIS HENRIQUE – 5,5 – Piccoli segnali di crescita da parte del brasiliano, ma molto molto piccoli.

Tabellino della gara

MONZA-INTER 2-2

5-7 dopo i rigori

33′, Curria; 46′, Birindelli (aut); 52′, Esposito; 89′, Azzi

MONZA (3-4-2-1): Thiam 6; Brorsson 5,5 (73′, Delli Carri 5), Izzo 5 (59′, Carboni 6), Lucchesi 6 (73′, Ravanelli sv); Birindelli 5,5 (78′, Sardo, sv), Pessina 6 (78′, Azzi 7), Colombo 5,5 (59′, Obiang 5,5), Ciurria 6,5 (78′, Maussi Martins sv); Colpani 6,5, Caprari 6,5 (70′, Maric 6); Dany Mota 6 (43′, Ganvuola 5,5). All. Bianco 6

INTER (3-5-2): J. Martinez 6; Darmian 6 (84′, Cocchi 5,5), de Vrij 6 (70′, Acerbi 5,5), Carlos Augusto 6 (86′, Mosconi sv); Luis Henrique 5,5 (70′, Pavard 5,5), Sucic 7 (70′, Barella 6), Asllani 6 (84′, Bovo 6), Mkhytarian 6 (84′, Kamate), Dimarco 5 (70′, Bastoni 6); Bonny 5,5 (70′, Thuram 6), Esposito 7,5 (70′, Lautaro 6,5). All.: Chivu 6,5

Arbitro: Kevin Bonacina