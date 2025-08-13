DIRETTA | Da Leoni a Taremi e Lookman: le news di calciomercato di oggi, mercoledì 13 agosto

Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale sulle mosse di mercato dei nerazzurri

Da Lookman a Leoni e Taremi, la redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, mercoledì 13 agosto.

ORE 10.15 – Taremi, il Fulham spinge: nodo ingaggio da risolvere.

ORE 10.07 – Leoni sta per sfumare definitivamente. Il talento del Parma è sempre più vicino al Liverpool: affare sui 35 milioni di euro bonus inclusi.

ORE 10 – Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, a Londra Lookman sta seguendo un piano preciso stilato dal suo preparatore che lo aveva accompagnato in Portogallo. Il nigeriano continua ad avere in testa soltanto l’Inter.

L’attesa è per un nuovo faccia a faccia tra Marotta e Percassi: solo dopo, eventualmente, i nerazzurri presenterebbe un’ultima (?) offerta per il cartellino.