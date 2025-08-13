“Vlahovic più 40 milioni per Thuram”: l’affare che scuote il mercato di Inter e Juve

Un nodo sempre più intricato. L’attaccante più pagato non ha mercato e manda in crisi i bianconeri

La Juventus vorrebbe liberarsene anche con una rescissione. Si è parlato però di una richiesta di buonuscita da 5 milioni per il giocatore e di altri 5 per il suo entourage. Un prezzo che, allo stato attuale, il club bianconero non vuole o non può permettersi.

C’erano poi state voci su un possibile passaggio al Milan di Allegri, con Vlahovic apparentemente contento della possibile destinazione. Ma anche in questo caso il Milan cerca soluzioni più sostenibili a livello economico.

Non è facile accontentare Vlahovic. L’ex Fiorentina vuole una squadra forte, un ruolo da protagonista e un ingaggio da top player. Di fatti, ha rifiutato di valutare offerte da parte di club di metà classifica della Premier League e di campionati minori come l’Arabia Saudita e la Turchia.

La Juventus, che ha già abbassato le richieste per il cartellino a circa 20 milioni, può anche arrivare a chiederne 15 o 10… nessuno si farà mai avanti se il ragazzo non si dimostrerà più flessibile.

E, se non si trova una soluzione, Vlahovic potrebbe restare a Torino fino a giugno 2026, per poi partire a parametro zero. E, in quest’ottica, potrebbe farsi avanti anche l’Inter. Ma sempre e solo nel caso in cui il serbo abbassasse parecchio le proprie pretese contrattuali.

Poi, qualche giornalista pieno di fantasia ha anche ipotizzato un possibile passaggio immediato, magari all’interno di uno scambio fra Inter e Juve. Su Facebook, abbiamo chiesto ai nostri utenti se accetterebbero 40 milioni più Vlahovic per Marcus Thuram. Gli utenti hanno risposto in modo poco prevedibile.

Thuram alla Juve e Vlahovic all’Inter: il parere dei tifosi

Siamo sicuri che fino a qualche mese fa tutti avrebbero risposto seccamente di no a un’ipotesi del genere. Ora, invece, sembra che molti tifosi si siano un po’ disaffezionati a Tikus. Il francese non ha disputato un grande 2025. Dopo un’ottima partenza, nella stagione scorsa, Thuram ha segnato poco e si è dimostrato in più occasioni incostante.

Ecco perché alcuni tifosi rispondono che accetterebbero i 40 milioni più Vlahovic in cambio di Thuram. La maggioranza dei supporter sembra comunque ancora convinta che Thuram sia troppo importante per i colori nerazzurri. Di conseguenza declinano l’offerta virtuale. L’utente Lolli Turchi, per esempio, scrive: “Assolutamente no, andremmo a rinforzare un’avversaria“.

Massimo Landi scrive: “Nemmeno per tutto l’oro del mondo“. Antonio Santoro, invece, la butta sul retorico: “La merda per la cioccolata mai“. Sulla stessa linea si muove anche Stefano Biassoni: “Assolutamente no. Nemmeno se Thuram gioca su una gamba sola“.

Per alcuni il problema è Vlahovic: un attaccante in crisi e che all’Inter potrebbe portare più problemi che soluzioni. Altri utenti, invece, pensano che Thuram serve mentre uno come Vlahovic sarebbe inadatto al gioco nerazzurro. C’è anche chi ne fa una questione di carattere. Tanino Cadeddu scrive: “Puzza di juventino, lasciatelo dov’è, a qualsiasi prezzo“.

Ma non mancano quelli che accetterebbero un’offerta così strutturata. Cristiano Migliori la vede così: “Certo! Con quella cifra ti prendi oltre a un giocatore che per me è forte e ha bisogno di nuovi stimoli, ma anche il difensore centrale buono! Ibrahim docet! Di bandiere c’è solo il capitano!”

“Il Thuram degli ultimi 8 mesi vale come Pancev“, scrive un altro utente. E poi c’è chi si mette nei panni della Juve, come Simone Bertolacci: “40 più Vlahovic per Thuram? Significherebbe sostituire Thuram con Vlaovic e avere i soldi per Lookman… dubito che alla Juve siano così fessi!”