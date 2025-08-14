Bade proposto, ma l’Inter può muoversi solo con un’uscita: rilancio del Bayer | ESCLUSIVO

Il difensore in uscita dal Siviglia è stimato da Ausilio, però non sono stati mossi passi concreti. Il Leverkusen ha invece presentato una nuova offerta

L’Inter non è concretamente su Loic Bade. Come raccolto in esclusiva da Interlive.it, il difensore francese è stato proposto alla dirigenza nerazzurra. È un giocatore che piace ad Ausilio, ricoprirebbe il ruolo di braccetto di destra ma potrebbe fare anche il centrale della linea a tre.

Allo stato attuale, però, il club di Oaktree non necessita di rinforzi in difesa, numericamente il reparto è al completo.

L’Inter si muoverebbe per Bade, o per un altro difensore, soltanto in caso di partenza di uno tra Bisseck e Pavard. Lo abbiamo visto con De Winter, alla fine andato al Milan: l’Inter lo aveva scelto per sostituire eventualmente uno dei due.

Per l’inglese non ci sono stati rilanci dalla Premier, mentre sul francese c’è il Galatasaray: dalla Turchia parlano di possibile offerta di prestito con opzione, un’offerta che – se confermata – verrebbe rispedita al mittente.

Che l’Inter sia ‘bloccata’ dietro lo si è visto pure con Leoni, preso dal Liverpool per 35 milioni bonus compresi: con la conferma di Acerbi e de Vrij, in particolar modo del primo, i dirigenti avevano già sostanzialmente deciso di non fare investimenti per un altro centrale.

Tornando a Bade: nonostante gli enormi problemi finanziari, con annessa emergenza per quanto riguarda l’iscrizione nella lista per la Liga, il Siviglia continua a volere più di 30 milioni. Il Bayer Leverkusen, però, non demorde: dopo la prima offerta da 20 milioni, rispedita al mittente, i tedeschi hanno rilanciato a 25 bonus esclusi. Si continua a trattare.

È chiaro che il 25enne di Sevres preferisca un club come l’Inter al Bayer Leverkusen, ma ad oggi i nerazzurri non hanno mosso passi concreti per il calciatore. Senza l’uscita di uno tra Bisseck e Pavard, ripetiamo, non possono neanche farli.