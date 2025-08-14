Hanno chiuso a 85 milioni: blitz per Pio Esposito, ecco cosa succede

D’estate, capita spesso di innamorarsi di qualche calciatore per poi dover subire le solite cocenti delusioni

L’anno scorso, l’uomo più in forma durante il precampionato dell’Inter fu Taremi. Il persiano segnò in quasi tutte le uscite amichevoli, mettendosi in mostra con ottime prestazioni, buona personalità e grande voglia. Ci emozionammo un po’ tutti…

E qualcuno, sbilanciandosi più del dovuto, cominciò pure a gioire, immaginandosi una stagione in doppia cifra per il nuovo grandissimo acquisto a zero fatto da Marotta.

Peccato che poi l’ex Porto non ha segnato più, se non su rigore, per tutto il resto della stagione, dimostrandosi un corpo estraneo nella rosa nerazzurra. Oggi, l’eroe della pre-season nerazzurra 2023-24 non non si è neanche presentato in ritiro con la sua squadra.

Dopo la disavventura di luglio, quando l’attaccante è stato bloccato a Tehran durante i bombardamenti da parte di Israele, l’Inter ha deciso di permettergli delle ferie più lunghe, esonerandolo dalla preparazione ad Appiano. Ovviamente, in attesa di sbolognarlo da qualche parte.

In sua assenza, a prendersi la copertina sono stati i due nuovi acquisti: Bonny e Pio Esposito. Per numeri e personalità, il giovanissimo nato a Castellammare di Stabia è di certo quello che più ha impressionato i tifosi nerazzurri.

Pio, un vero campione, lo sanno anche all’estero

Già si sapeva che fosse promettente. In B, la scorsa stagione, il ragazzino ha fatto la parte del leone. Ecco perché tanti club in Italia e all’estero avrebbero voluto chiederlo in prestito o prenderlo a titolo definitivo. Il Napoli, per esempio, avrebbe investito pure 25 milioni per il ragazzino. Stessa cosa l’Atalanta. E poi per vari club di Premier.

L’Inter, invece, ha deciso di tenerlo in prima squadra. E lui ha risposto nel migliore dei modi, stupendo pubblico e compagni prima nel Mondiale per Club e poi in queste prime uscite amichevoli della nuova Inter targata Chivu.

Non è da tutti debuttare in Mondiale per Club e segnare un goal decisivo, com’è successo contro il River Plate. Poi, l’altro giorno, ha segnato un bellissimo goal di tacco in amichevole contro il Monza, dimostrando tecnica e personalità.

Chivu lo conosce bene e lo apprezza. Sa di poter trovare in Esposito delle caratteristiche uniche. Il giovane è la prima punta fisica e di buona tecnica che manca all’Inter dai tempi di Dzeko. Gioca in modo diverso dagli altri attaccanti nerazzurri.

Può fare il suo spalle alla porta e come finalizzatore. E negli allenamenti ha mostrato grande dedizione, mostrandosi subito come un grandissimo upgrade rispetto a gente come Arnautovic e Correa. E, nonostante la concorrenza, ha scelto di restare all’Inter per crescere, accettando un ruolo da non titolare. Un altro segno di grande maturità.

Voci da Lipsia

Intanto arriva una curiosità sul giovanissimo attaccante campano su cui Chivu e la dirigenza nerazzurra hanno deciso di puntare per il presente e per il futuro.

Come riportato da Orazio Accomando di SportMediaset, dopo la cessione di Benjamin Sesko, anche il Lipsia avrebbe pensato anche al talento nerazzurro, facendo partire un sondaggio con il club. Alla richiesta di informazioni mossa dai tedeschi, l’Inter ha risposto con un no secco. Lo stesso giocatore avrebbe fatto capire di non essere interessato.

Quindi Esposito avrebbe potuto sostituire Sesko, un attaccante valutato 85 milioni di euro. Benjamin Sesko è infatti passato al Manchester United, diventando uno degli acquisti più costosi nella storia dello club, dietro solo a Pogba, Antony e Maguire, per una cifra complessiva che supera gli 80 milioni di sterline, suddivisa in 76,5 milioni fissi e 8,5 di bonus.

Il Lipsia sarebbe potuto arrivare a offrire 30-35 milioni per Pio Eposito. Ma a oggi l’Inter non cederebbe per nessun tipo di offerta. Neanche 50 milioni.