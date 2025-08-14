Inter ridimensionata: “Scudetto impossibile, con Chivu rivoluzione a metà”

Si avvicina l’inizio del nuovo campionato di Serie A. Il Napoli di Conte campione in carica è il favorito: doppia sentenza sui nerazzurri

La voglia di Serie A comincia a salire. Dopo la parentesi del Mondiale per Club, che ha visto protagoniste soltanto Inter e Juventus, ma non ha scaldato troppo i tifosi, la stagione 2025-26 sta per prendere il via. Adesso è tempo di amichevoli precampionato per fare il tagliando alle squadre e vedere all’opera i nuovi acquisti, ma tra poco si farà sul serio. Tutti a caccia del Napoli campione d’Italia in carica.

Come da consuetudine, ormai, ad aprire le danze nel week end del 23 e 24 agosto sarà proprio la formazione di Antonio Conte che difende il titolo conquistato all’ultima giornata. I partenopei saranno di scena sul campo del neopromosso Sassuolo. A chiudere il programma sarà il monday night tra Inter e Torino. In mezzo tante sfide interessanti, tra cui quella dal sapore europeo tra Roma e Bologna, ma anche il derby lombardo tra Milan e Cremonese.

Intanto è partito il toto pronostico, con gli addetti ai lavori che hanno iniziato a stilare le famose griglie in stile Formula 1. Certo non è semplice fare previsioni, specie se si tiene conto che i primi due turni di Serie A si disputeranno con la sessione estiva di calciomercato ancora aperta e che subito dopo ci sarà la prima pausa per le Nazionali.

Inter, senti Savelli: “Andavano mandati via anche Acerbi, Calhanoglu e…”

In una intervista rilasciata al sito ‘scommesse.io’, il giornalista sportivo Iacopo Savelli si è sbilanciato molto per quanto riguarda la corsa scudetto, ipotizzando un campionato tutt’altro che equilibrato. “Secondo me il Napoli è inavvicinabile, sia per quello che ha fatto sul mercato, sia per la base solida dell’anno scorso e sia per il suo allenatore Antonio Conte: gli azzurri sono decisamente più forti degli altri. Finora è difficile pensare che qualcuno possa avvicinarli”.

“Tutte le altre devono risolvere qualche problema. L’Inter ha un tecnico molto giovane e per ora non ha fatto un gran mercato. Scudetto ai nerazzurri? Praticamente impossibile. La scelta di Chivu in panchina mi sembra sensata, ma è una rivoluzione lasciata a metà. Io avrei cambiato anche diversi senatori a fine ciclo come Acerbi, Calhanoglu e De Vrij. In questo modo, invece, sono rimasti a metà del guado: non possono vincere subito e non stanno davvero costruendo” conclude Savelli.