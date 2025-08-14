Sentenza già arrivata, 25 milioni buttati: “Sembra Dalbert”

Tifoseria divisa sul nuovo acquisto dell’Inter, nonostante le pesanti critiche molti sono dalla sua parte: “Dategli tempo”

Da diverse settimane il mercato dell’Inter è entrato in una fase di stallo. Colpa dell’apparente stato di quiete delle trattative che la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha intrattenuto con Atalanta e Parma rispettivamente per Ademola Lookman e Giovanni Leoni.

Se per il primo resiste ancora qualche flebile speranza data dalla rottura totale con la Dea, sul secondo ormai non ci sarebbe più nulla da fare dopo l’ok dei Crociati all’assalto da 35 milioni del Liverpool in Premier League.

A conti fatti, dunque, fino a questo momento il tecnico Cristiano Chivu può contare all’interno del suo organico soltanto quattro volti nuovi. Di cui uno, Nicola Zalewski, riscattato a titolo definitivo dalla Roma dopo la buona annata trascorsa sotto la guida di Simone Inzaghi.

Fra gli altri, compaiono Ange-Yoan Bonny e Petar Sucic: due che sin dai primi minuti di gioco disputati (pochissimi per il francese, ndr) hanno dimostrato parecchie qualità e tanta voglia di confermarsi ai massimi livelli. Per chiudere, un controverso Luis Henrique, che oggi divide la tifoseria nerazzurra in relazione al suo rapporto qualità-prezzo.

Luis Henrique spacca i tifosi, in pochi ne sono convinti: “Era meglio Bellanova”

Il brasiliano è stato seguito per parecchio tempo dall’Inter nel corso della passata stagione, perché rimasta incantata dal modo in cui Roberto De Zerbi lo aveva fatto maturare. L’idea del duo Marotta-Ausilio era dunque piuttosto chiara: portare in nerazzurro un altro esterno di buona corsa e dotato tecnicamente, così da ampliare le chance di affondo sulla fascia.

La trattativa con l’OM non si è protratta a lungo, ma ha comunque lasciato dietro di sé parecchi dubbi. Soprattutto in relazione alla spesa effettuata per il suo cartellino, pari a 23 milioni di euro.

Le prime apparizioni di Luis Henrique in maglia nerazzurra sono avvenute nel corso della breve esperienza statunitense del Mondiale per Club, senza tuttavia lasciare il segno.

Per alcuni tifosi – in risposta al post pubblicato sulla pagina Facebook di ‘interlive.it’ – sono troppo poche per poter trarre conclusioni affrettate. Del resto, c’è tutta una stagione davanti per potersi ricredere.

Per altri utenti, invece, tanto basta per lanciare un feroce paragone con l’ex calciatore dell’Inter, Dalbert. Uno dei flop assoluti del mercato dell’Inter dell’ultimo decennio. Sono proprio questi ultimi che con un pizzico di sarcasmo hanno quindi confessato di preferire altri calciatori a lui, come nel caso dell’ex Raoul Bellanova.