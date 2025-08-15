DIRETTA Kone-Inter: tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 15 agosto

Su Interlive.it news in tempo reale sulla trattativa con la Roma per il mediano francese

L’Inter congela Lookman e fa all-in per Manu Kone della Roma. I nerazzurri tornano ai piani iniziali, che prevedevano per l’appunto l’acquisto di un centrocampista con le caratteristiche del francese in forza alla Roma, in modo da dare maggiore protezione al reparto arretrato.

La redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale oggi, venerdì 15 agosto, sull’operazione Kone coi giallorossi:

ORE 10.48 – Oggi sono previsti nuovi contatti tra Inter e Roma per Kone. I nerazzurri vogliono una risposta a breve, per evitare di finire coinvolti in un’altra telenovela di mercato.

ORE 10.40 – Circolano già le cifre del possibile accordo tra Inter e Kone: un contratto di cinque anni da 4 milioni netti a stagione.

ORE 10.30 – L’Inter ha messo sul piatto 40 milioni di euro più 5 di bonus, in sostanza i 45 milioni offerti all’Atalanta per Lookman.

La proposta dovrebbe essere presentata per iscritto a breve, in modo che la Roma potrà valutarla attentamente e sottoporla anche al vaglio della proprietà. Massara e soci sono aperti alla cessione del francese, così da poter completare alcuni affari in entrata, vedi Bailey e Sancho, richiesti da Gasperini.