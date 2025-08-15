Focus su Manu Kone: il giocatore che manca a Chivu e il legame con Thuram

Un mediano che può giocare da centrocampista centrale puro, interno e trequartista: perché Chivu lo vorrebbe in squadra

Sembra che l’Inter possa chiudere per Manu Koné della Roma. Il centrocampista francese piace da tempo ad Ausilio. E c’è la possibilità che l’Inter possa chiudere l’affare ora che i giallorossi potrebbero avere bisogno di vendere per completare la rosa a disposizione di Gasperini.

Chivu ha bisogno di un centrocampista fisico e resistente, forte nei contrasti e naturalmente portato a recuperare palloni. Il francese classe 2001 riesce anche a garantire qualità tecnica e una buona conduzione di palla e discreta quantità nel gioco in progressione. Il nuovo allenatore nerazzurro avrebbe infatti bisogno di un mediano duttile e difensivo, adatto tanto a un centrocampo a tre che a un centrocampo a due.

In base ai dati raccolti da Sofascore, Koné rivela una heatmap molto attiva nella zona centrale del campo. Si muove spesso anche per incursioni sia in fase difensiva che offensiva. La sua media voto dell’ultima stagione è di circa 7.0, con picchi fino a 7.3 nei mesi migliori.

Le caratteristiche principali di Koné, l’ex compagno di squadra di Thuram

Koné è cresciuto nel Tolosa dove ha esordito giovanissimo nel 2019. Con il club francese ha disputato una cinquantina di gare fino al 2021, tra Ligue 1 e Ligue 2. Già a gennaio 2021, però, il centrocampista aveva trovato un accordo con i tedeschi del Borussia Monchengladbach per un trasferimento a zero. E così, nell’estate 2021, Koné passò in Bundesliga con una commissione di 9 milioni di euro.

Nella prima annata in Germania si dimostrato un mediano solido ma assai falloso, accumulando 12 cartellini gialli. In 27 partite di campionato, ha segnato due goal. Nella stagione 2022-23, le presenze sono state 30. L’inizio della stagione 2023-24 di Koné è partita in ritardo, per via di un infortunio al ginocchio subito durante una partita con la Francia U21.

Koné ha dunque giocato due stagioni insieme a Marcus Thuram. E i due condividono anche esperienze con la Nazionale francese, dove il centrocampista ha esordito nel 2024.

In una conferenza stampa, Koné ha dichiarato di essere molto vicino a Thuram: “Sento spesso con Marcus, abbiamo un rapporto speciale fin da bambini“. Il 30 agosto 2024, Koné si è trasferito alla Roma per una cifra stimata di 18 milioni di euro, firmando un contratto quinquennale. In poco tempo ha guadagnato la titolarità e poi è diventato un insostituibile, giocando ottime gare soprattutto in Europa League.

La Roma chiede 50 milioni: Koné li vale?

L’Inter reagisce allo stallo nella trattativa per Ademola Lookman provando a investire su un centrocampista gradito a Chivu. Koné è infatti apprezzato per la sua intensità e per la sua capacità di rottura. Può garantire inserimenti e resistenza. Ma è anche un giocatore che può dare equilibrio e dinamismo alla mediana.

Il ragazzo dimostra spiccata versatilità tattica. L’Inter potrebbe anche usarlo come mezzala, senza modificare dunque l’impianto del 3-5-2. Con un passaggio alla mediana a due, il francese potrebbe invece essere un’alternativa ad Hakan Calhanoglu, la cui età e il cui rendimento mettono in crisi l’Inter. Per non parlare poi della sua voglia…

Dal punto di vista economico, a ventiquattro anni, Koné rappresenta un investimento interessante. Un profilo rivendibile e sostenibile, a differenza di profili più maturi come per esempio Lookman. Ecco perché Oaktree potrebbe avallare l’affare. L’Inter cercherà perciò di approfittare della particolare contingenza, con la Roma che ha bisogno di liquidità per finanziare altri colpi (come Sancho e Bailey). La speranza di Marotta è che i giallorossi possano cedere Koné per circa 40 milioni di euro o poco più.