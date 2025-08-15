Kone all’Inter e Frattesi in Premier: cosa sta succedendo | INTERLIVE

Le ultime novità sull’affare dei nerazzurri con la Roma per il mediano francese e l’ipotetica uscita dell’ex Sassuolo per fargli spazio

L’Inter è stata fin troppo paziente con l’Atalanta nei discorsi per il trasferimento di Ademola Lookman, ma a tutto c’è un limite.

La sessione di mercato sta lentamente volgendo al termine e il campionato è prossimo all’avvio, pertanto non si può più attendere oltre perché Cristian Chivu ha ormai bisogno di sole certezze.

Ai bergamaschi è stato lanciato l’ultimatum di una sola settimana. A prescindere dal fatto che la trattava possa o meno andare in porto, però, la dirigenza nerazzurra sembra voler davvero investire su Manu Koné.

Con l’annessione del francese dalla Roma, per il quale le parti continuano ad intrattenere contatti vivissimi, il tecnico nerazzurro potrebbe donare alla propria linea mediana delle sembianze più solide, difensive, di contenimento.

Probabilmente non tali da cancellare la necessità di un nuovo difensore, ma comunque efficaci. Affinché Hakan Calhanoglu, in un ipotetico 3-4-2-1, possa occuparsi soprattutto della gestione del possesso e della fase di costruzione della manovra. Lasciando al potenziale nuovo compagno di squadra tutto il lavoro sporco.

Chiaro è che il potenziale arrivo di un nuovo centrocampista ha fatto sorgere parecchi dubbi sulla situazione numerica degli affini al ruolo già presenti in organico. Troppi, per poterli portare tutti con sé fino alla fine della stagione. Il sovraffollamento non piace.

Kristjan Asllani risulta ancora in uscita, allo stesso modo potrebbe partire Piotr Zielinski al netto di buone offerte. Ma quale sarebbe il destino di Davide Frattesi? Ecco quel che sappiamo.

Frattesi via dall’Inter con l’arrivo di Koné? Tutt’altro, si parla di rinnovo

Frattesi è stato dato come partente per diversi mesi, sin da quando la gestione tecnica era ancora affidata a Simone Inzaghi. Le voci sul suo conto si sono lentamente affievolite, sino a riemergere con l’accostamento di Koné all’Inter.

Il centrocampista ex Sassuolo ha forti estimatrici in Premier League e non è una novità. Ad oggi, tuttavia, non risultano esserci particolari movimenti dall’Inghilterra nei suoi confronti.

Piuttosto, Frattesi sarebbe pronto a mettersi a disposizione di Chivu al suo rientro post-operatorio e lo stesso tecnico nerazzurro vorrebbe dargli fiducia perché consapevole di quelle capacità d’inserimento affini al concetto di mezz’ala offensiva, nonché finta seconda punta, che potrebbero sopperire all’assenza di un simil-Lookman.

La dirigenza avrebbe recepito le indicazioni, tanto che l’entourage del calciatore ha smentito ogni accostamento del proprio assistito a club esteri. Frattesi potrebbe quindi restare all’Inter. Lo dimostra anche il fatto che di recente si è iniziato a discutere dei termini sul rinnovo di contratto.