Salta Inter-Torino: UFFICIALE c’è la lesione, out un mese

Primi problemi muscolari per il calciatore che non prenderà parte all’esordio in campionato, Baroni adotterà una strategia alternativa
Mancano soltanto dieci giorni di calendario all’avvio della nuova stagione sportiva del campionato di Serie A. Dieci giorni per schiarirsi le idee, apportare gli ultimi aggiustamenti tattici anche in vista della chiusura della sessione di mercato e fare i conti con le prime situazioni infortunistiche in organico.
L’Inter di Cristian Chivu affronterà il Torino di Marco Baroni nella cornice serale di San Siro il prossimo 25 agosto, con l’auspicio di mettere a segno un risultato utile che darebbe certamente slancio e fiducia all’inseguimento degli obiettivi prefissati. E il tecnico rumeno, dalla sua, potrà contare sui migliori.
Al di là se ci saranno uscite di scena significative, come quella ipotizzata di Kristjan Asllani, Chivu vanterà la presenza di Davide Frattesi di rientro dall’intervento chirurgico all’ernia. Lo stesso invece non potrà dire Baroni.
La formazione granata evidenzia infatti la prima assenza di uno dei suoi uomini per infortunio, ad appena tre giorni di distanza dalla partita di Coppa Italia contro il Modena.
Ismajli indisponibile contro l’Inter per infortunio, il Torino non ricorrerà al mercato
Mediante comunicato ufficiale trasmesso sui propri canali, il Torino ha reso nota la distrazione muscolare del muscolo semimembranoso della coscia destra del difensore Ardian Ismajli.
Il kosovaro-albanese non potrà rispondere alla chiamata di Baroni non soltanto contro il Modena ma anche contro l’Inter all’esordio in campionato e contro la Fiorentina nella seconda giornata. Si stimano infatti almeno trenta giorni di riposo forzato che dovrebbero combaciare con il suo rientro in squadra soltanto a seguito della sosta Nazionali di settembre.
La società granata non dovrebbe comunque metter mano al mercato per sopperire all’assenza del proprio tesserato, prelevato dall’Empoli poco più di un mese fa. Piuttosto, Baroni farà appello alle energie di calciatori di ruolo alternativi già presenti all’interno del proprio organico in attesa del suo totale reintegro.