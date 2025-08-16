DIRETTA Amichevole, Inter-Olympiacos: segui la cronaca LIVE

L’Inter di Cristian Chivu sfida l’Olympiacos di Mendilibar in una amichevole precampionato. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter affronta l’Olympiacos a Bari in una gara valida come amichevole precampionato. Una sfida dal sapore Champions tra due formazioni che parteciperanno alla massima competizione europea per club e che ambiscono al titolo nei rispettivi campionati di Serie A e Super League che sarà diretta dall’arbitro Ivan Pezzuto della sezione di Lecce.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu sono al loro terzo ed ultimo test match di questa preseason decisamente più corta rispetto al normale visto che, al pari della Juve, ha disputato il Mondiale per Club negli Usa. Finora è arrivata una vittoria di prestigio in trasferta contro il Monaco, altra possibile avversaria in Champions, ed una ai calci di rigore contro il Monza dopo il pareggio 2-2 dei tempi regolamentari, quando in campo sono scese le riserve.

Dall’altra parte i biancorossi di Jose Luis Mendilibar, invece, sono addirittura alla loro nona amichevole prima dell’esordio nel campionato ellenico previsto sabato prossimo contro l’Asteras Tripolis. I campioni di Grecia hanno ottenuto sei vittorie contro Nac Breda, Norwich, Az Alkmaar, Den Haag, Al Taawon e Union Berlino, un pareggio contro l’Heerenveen ed una sconfitta di misura contro il Napoli, condita da polemiche per qualche intervento falloso di troppo.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale ad una amichevole estiva di quattordici anni fa, quando in campo neutro a Ginevra si chiuse in parità con il risultato di 2-2 per effetto della doppietta di Pazzini dopo il doppio vantaggio iniziale siglato da Fejsa e Modesto. La partita sarà trasmessa in tv su Dazn e sarà visibile su smartphone, pc e tablet sulla app della stessa emittente. Interlive.it vi offre il match dello stadio San Nicola tra Inter e Olympiacos live in tempo reale.