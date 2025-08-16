Infortunio Dimarco, out dopo 27 minuti: cosa filtra per Torino

L’autore del goal si arrende poco prima della mezzora: Chivu preoccupato per la prima di campionato

Federico Dimarco si è fermato per problemi alla coscia destra al 27′ della sfida amichevole contro l’Olympiacos. L’esterno, autore dell’1-0, ha chiesto il cambio dopo aver provato per qualche minuto a restare in campo. Al suo posto è entrato Luis Henrique…

Il canterano ha accusato un fastidio muscolare. Ma è uscito sulle sue gambe, seppur zoppicando leggermente. Inoltre, sia lui che il tecnico Cristian Chivu non sembravano particolarmente preoccupati al momento del cambio.

Ecco perché al momento non c’è alcun allarme. Le prime impressioni lasciano pensare a un infortunio lieve. Ma ovviamente le sue condizioni saranno valutate con accertamenti nelle prossime ore.

Dimarco salta il Torino?

Solamente dopo questi esami si potrà capire se Dimarco potrà essere disponibile per la prima di campionato contro il Torino. Il laterale si è fatto male poco prima della mezz’ora. La dinamica dell’infortunio è stata piuttosto semplice: dopo uno scatto ha accusato un fastidio alla coscia destra e si è perciò fatto medicare a bordocampo.

Ha provato a continuare, ma poi ha preferito non rischiare e ha chiesto il cambio. Uscendo, ha scambiato qualche parola con Chivu e si è seduto in panchina. Un buon segno: magari è stata solo una scelta precauzionale.

C’è un altro dato interessante… Da quando Chivu è subentrato, tutte le partite di Zalewski sono state da interno di centrocampo. Oggi Dimarco è uscito per infortunio ed è entrato Luis Henrique. È evidente che il polacco non è più in lizza per un posto da titolare…

Riguardo a Dimarco, nel corso del secondo tempo della partita contro l’Olympiacos, sono arrivati anche i primi riscontri dal campo: dovrebbe essersi trattato di una contusione.