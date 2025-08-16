Inter, la rivoluzione è totale: “Chivu obbligato a cambiare modulo”

L’avvicendamento in panchina tra Inzaghi e il tecnico rumeno avrà grosse ripercussioni in campo a fine mercato. Intanto Lautaro e Thuram…

Parlando della stagione calcistica 2025-26, il termine che con più frequenza viene accostato all’Inter è quello di “rivoluzione”. Ed in effetti con l’addio di Simone Inzaghi in panchina dopo quattro anni, sembra essersi chiuso un ciclo.

Con il tecnico piacentino è arrivato lo scudetto della seconda stella, vinto nel modo più bello: vincendo un derby con il Milan. Contro ogni pronostico sono arrivate anche due finali di Champions League, ma entrambe sono state perse.

Nuovo modulo Inter: "Chivu obbligato a cambiare. Thuram meglio di Lautaro"
Cristian Chivu (LaPresse / AI) – Interlive.it

Mentre Inzaghi ha ceduto al richiamo dei soldi in Arabia Saudita, l’Inter ha voltato pagina, decidendo di affidare la guida tecnica a Cristian Chivu. Fino a questo momento, tra il Mondiale per Club e le prime amichevoli precampionato, non si sono viste grosse differenze con il passato. Il modulo, ad esempio, è rimasto lo stesso. Ma con il mercato ancora aperto, posso arrivare grosse novità, soprattutto in attacco e legate ad Ademola Lookman.

“Si può ipotizzare un cambio tattico, giocando a quattro dietro e rinforzando un po’ il centrocampo, dandogli più fisicità per schierare il tridente davanti – dichiara Roberto Pruzzo a ‘Radio Radio’ – Penso che il nuovo allenatore voglia portare qualcosa di diverso rispetto agli ultimi anni. Altrimenti fare tutto questo sforzo per portare Lookman a Milano solo per fargli fare l’alternativa a Lautaro e Thuram non avrebbe senso. Ci sarebbe da rivedere un po’ di situazioni sul mercato, ma sarebbe un obbligo vederli tutti e tre insieme“.

Inter, parla l’ex Orsi: “Più facile fare a meno di Lautaro che di Thuram”

Se, nonostante l’arrivo di Lookman, mister Chivu dovesse andare avanti con il 3-5-2, ci si chiede quale big dovrebbe iniziare dalla panchina. In tal senso il maggior indiziato sembra essere Marcus Thuram. Intervenuto sulla stessa emittente radiofonica romana, Nando Orsi – ex vice allenatore di Mancini all’Inter – è di parere assai diverso. Per lui l’attaccante francese è l’unico titolare inamovibile.

Lautaro Martinez e Thuram (LaPresse) – Interlive.it

Secondo me l’unico che non rischia il posto è proprio Thuram. Se io fossi l’allenatore dell’Inter, non farei mai a meno di lui. Paradossalmente arriverei a fare a meno di Lautaro Martinez, ma non di Thuram. È un calciatore completo che ha dato tanto all’Inter ed è cresciuto in maniera esponenziale. Giocava da esterno, ma ha fatto anche la prima e la seconda punta. Ha fatto tutto e ha fatto gol: è un giocatore imprescindibile per i nerazzurri“.

