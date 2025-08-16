L’Inter ha pubblicato all’improvviso un importante comunicato ufficiale: Giuseppe Marotta da oggi è anche azionista del club

Ci sono legami che diventano sempre più saldi, anno dopo anno, e nonostante le cose cambino piuttosto velocemente. In pochi potevano ipotizzare che il percorso di Giuseppe Marotta all’Inter sarebbe stato così importanti e decisivo per le sorti del club. Invece, la scalata del presidente continua e ha portato oggi all’ufficializzazione di una grande novità.

Infatti, il numero uno della società meneghina è diventato anche azionista del club con una quota attorno al 2%. Rappresenta un passo davvero importante, che va a sugellare un patto ancora più forte tra un dirigente eccezionale e che ha mostrato tutte le sue capacità in Italia, ma che ora ha anche un pezzo di Inter. Di fatto, è ancor di più direttamente interessato da successi e insuccessi della squadra.

Come si legge dal comunicato ufficiale: “Giuseppe Marotta, che è stato nominato Presidente dell’Inter dall’assemblea degli azionisti del 4 giugno 2024, è ora diventato azionista del Club con una quota vicina al 2%“. E sono state spiegate anche le motivazioni dell’investimento: “L’investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il Club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine – si legge -, a beneficio del Club e del suo continuo sviluppo”.

Marotta azionista dell’Inter: le reazioni a caldo

Anche se siamo nel cuore di agosto e dominano caldo, ombrelloni e calciomercato, la notizia dell’acquisizione di una piccola quota dell’Inter da parte di Marotta non è affatto da sottovalutare. E diversi tifosi su X non sono affatto di quest’avviso, anzi sottolineano l’eccezionalità di quanto è accaduto.

“È la prima volta nella nostra storia che ci leghiamo così profondamente con un dirigente. Bella notizia”, ha scritto un tifoso. Altri invece proiettano quanto sta accadendo al calciomercato e chiedono l’arrivo di Lookman con i soldi di Marotta.

Che è la prima volta nella nostra storia che ci leghiamo così profondamente con un dirigente. Bella notizia che dimostra l’impegno di marotta nell’inter e viceversa. Ovviamente grande riconoscimento per lui per il lavoro fatto. Quel 2% sarà stato un premio — mark (@bmark85) August 16, 2025

Ma è cosi. Marotta lo hanno promosso ogni anno, significa che per la proprietà è imprescindibile. Dopo presidente cosa rimaneva? La Partnership. Questo rafforza il legame tra le parti — mark (@bmark85) August 16, 2025

quindi siamo a posto così? Marotta giocherà dietro le punte a saltare l’uomo guardando da una parte e andando dall’altra al posto di Lookman o farà il mediano di rottura? nei due centrali dietro non lo vedo — Pdc (@PatrickDeConti1) August 16, 2025

Infine, c’è chi si augura un riassetto dirigenziale in cui Ausilio possa andare altrove a fine stagione. Evidentemente, l’insoddisfazione per il calciomercato domina ovunque, anche in questi casi. Ma non proprio per tutti.