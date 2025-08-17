Blitz dalla Premier, maxi offerta per Bastoni: 2 affari da 90 milioni

Almeno due offerte sopraggiunte al cospetto di Marotta e Ausilio per due colonne dell’Inter, ecco la prima risposta nerazzurra

Prima gli affondi per Petar Sucic, Luis Henrique e Ange-Yoan Bonny. Poi il grande silenzio.

L’Inter sperava di poter chiudere almeno un colpo di caratura prima dell’avvio della nuova stagione di Serie A, ma ad oggi – dopo esser tramontato il sogno Giovanni Leoni, ora al Liverpool – sia Ademola Lookman che Manu Koné restano misteri da risolvere.

Nell’attesa di sbrogliare due delicate quanto distinte situazioni, la dirigenza nerazzurra resta concentrata sullo smistamento di tutte le uscite ancora presenti sul taccuino di Piero Ausilio. Da Kristjan Asllani a Piotr Zielinski, passando per Benjamin Pavard.

Sul francese ci sono Galatasaray, Lille e Neom senza che nessuna di queste trattative abbia davvero spiccato il volo. Occhi dalla Premier League anche su Alessandro Bastoni.

Il difensore centrale mancino dell’Inter piace da parecchio tempo a diverse big del campionato inglese, dall’alto di prestazioni sensazionali e uno stato di forma attestatosi fra i migliori su scala internazionale nel suo ruolo.

Di recente, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, per Bastoni si sarebbe fatto avanti il Chelsea. Al cospetto di Giuseppe Marotta sarebbe stata presentata un’offerta iniziale da ‘soli’ 50 milioni di euro, prontamente rispedita al mittente. Il costo, del resto, non rispecchierebbe affatto il reale valore del cartellino per il quale molte altre realtà concorrenti potrebbero fare carte false.

Al pari di Bastoni, suonano sirene inglesi anche per Davide Frattesi. La situazione, però, appare ben diversa.

No Inter per Bastoni, sfuma anche il tentativo del Newcastle per Frattesi

Anzitutto va ricordato come su Frattesi ci siano state parecchie pressioni mediatiche negli scorsi mesi che lo riportavano fra i partenti nella sessione estiva.

L’arrivo di Cristian Chivu in panchina al posto di Simone Inzaghi, poi, ha fatto risollevare le quotazioni dell’ex Sassuolo che oggi viene considerato dal proprio allenatore una risorsa piuttosto importante. Un motivo più che valido per far partire i discorsi del rinnovo di contratto con il suo entourage e chiudere le porte a qualsiasi affondo estero.

Sebbene i suoi agenti smentiscano contatti in Premier, su Frattesi risulterebbe esserci stato un tentativo da parte del Newcastle United intorno ai 40 milioni di euro. Anche in questo caso, nessuna risposta positiva dall’Inter con il centrocampista proiettato alla permanenza in nerazzurro.