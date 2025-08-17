Zalewski-Atalanta, l’Inter dice sì: “Lo vendiamo a 45 milioni”

Si muove il mercato in uscita dell’Inter: c’è l’apertura a trattare per Nicola Zalewski. Ma la cifra ‘richiesta’ è veramente alta

I tifosi dell’Inter non sembrano essere così contenti, nonostante il percorso in amichevole per la Beneamata sia stato piuttosto positivo. Infatti, in tanti si aspettavano colpi ben diversi a questo punto del calciomercato, e invece devono fare i conti con gli stop per Lookman e Manu Koné, oltre che al naufragio dell’affare Leoni, andato al Liverpool.

A questo punto, c’è da chiudere il cerchio e sistemare tutti i reparti, ma resta fondamentale anche muoversi in uscita, in modo tale da trovare la giusta quadratura della rosa e avere equilibrio. La notizia delle ultime ore è il forte interessamento dell’Atalanta per Nicola Zalewski.

Gli orobici cercano un esterno e hanno provato a riportare a Bergamo Robin Gosens, trovando il muro della Fiorentina. Ora nel mirino è finito l’ex Roma, che è stato riscattato dall’Inter solo poche settimane fa per 6,5 milioni di euro. I nerazzurri ci credono e apprezzano la sua duttilità.

Nonostante ciò, è arrivata l’apertura all’Atalanta a trattare con il calciatore, anche se non si ancora la volontà del ragazzo, né si conoscono i termini del possibile affare.

Zalewski all’Atalanta: le reazioni dei tifosi dell’Inter

La notizia dell’ultima ora non ha trovato impreparati i tifosi dell’Inter. In molti hanno iniziato a commentare quanto sta accadendo con vena polemica, evidenziando il comportamento che ha avuto Percassi in relazione all’affare Lookman – ormai congelato dopo il rifiuto dell’ultima offerta da 45 milioni di euro totali – e invitando Marotta e Ausilio a sparare alto.

C’è addirittura chi propone di fissare il prezzo di Zalewski a 10 milioni di euro per l’estero e 45 per l’Atalanta, una vendetta per ciò che sta succedendo con il nigeriano.

Zalewski vale:

15 all’estero

20 in Italia tranne atalanta

45 forse ….ai bergamaschi — ⭐️Robbi⭐️ (@Robbi_1_) August 17, 2025

💕 Cara Atalanta dato che siamo due società amiche facciamo così #zalewski vale oggettivamente

13,5mln ma perché siete voi vi facciamo 26,5mln come la mettiamo?Come si ci sente?

La vita è una ruota che gira.

By #Inter pic.twitter.com/1BA7TknsVU — InterOak (@InterOaktree) August 17, 2025

Ricordiamo, inoltre, che la trattativa per l’ex Roma è assolutamente slegata da quella per Lookman e anche che l’Inter non ha ancora comunicato agli agenti dell’attaccante di avere altri piani e di essersi defilata per il ragazzo. Insomma, la telenovela va avanti, con vista sugli ultimi 10 giorni di mercato. In attesa di Zalewski.