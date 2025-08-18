Dalla Juve all’Inter, che affare: “Chiesti 11 milioni di commissioni”

I due club divisi da rivalità in Italia sono accomunati da una trattativa di calciomercato. Ecco come stanno adesso le cose

Quando si parla di Inter e Juventus, la prima cosa che viene in mente è la grande rivalità che divide i due club con più scudetti vinti. Tanto da far coniare al grande Gianni Brera il termine Derby d’Italia sul finire degli anni ’60 del secolo scorso. Ma ci sono anche tante cose che accomunano le due società, da ultimo la partecipazione al Mondiale per Club e la scelta di affidare la panchina a due ex difensori delle rispettive squadre come Cristian Chivu e Igor Tudor.

Non bisognerà aspettare a lungo per il primo duello sul campo, in programma alla terza giornata di Serie A il prossimo 13 settembre, primo turno dopo la sosta per le Nazionali e – soprattutto – dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato. Una campagna acquisti problematica per entrambe, specie in attacco con le telenovela legate all’acquisto di Lookman dall’Atalanta da una parte ed il ritorno di Kolo Muani dal Psg dall’altra. E poi ci sono gli obiettivi in comune.

Inter e Juventus, retroscena Sancho: “Commissioni altissime per l’entourage”

Come avviene ormai ogni estate, infatti, gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio devono scontrarsi con quelli bianconeri: oggi ci sono Comolli e Modesto, in precedenza Giuntoli, Cherubini e Paratici. Proprio per quanto riguarda il reparto offensivo, i due club avevano messo gli occhi su Jadon Sancho. Tornato dopo il prestito al Chelsea, l’attaccante esterno inglese è considerato un esubero al Manchester United.

A muoversi per prima è stata la Juve, che ha pensato a lui ancor prima di riscattare Conceicao dal Porto. La pista è rimasta in piedi, ma legata alla cessione di Nico Gonzalez. Poi c’è stato un abboccamento con l’Inter, alla quale è stato proposto da alcuni intermediari dopo il rifiuto da parte dell’Atalanta all’offerta ufficiale presentata dai meneghini per Ademola Lookman.

Da giorni in Italia si parlava molto della Roma, i giallorossi avevano raggiunto un accordo col Manchester United ma alla fine l’inglese ha detto no. Ora è dato per vicinissimo al Besiktas.

Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo Stefano Carina, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha svelato: “I giallorossi avevano fatto una proposta al giocatore ed al suo entourage. Ora non so quanto abbiano chiesto di commissioni, ma vi posso assicurare che alla Juventus e all’Inter hanno chiesto 11 milioni di euro. Sono tantissimi e la Roma non glieli ha dati, perché non li ha mai dati a nessuno”.