Giallo Dumfries, spunta una nuova clausola: ecco il prezzo attuale

Scaduta quella da 25 milioni di euro lo scorso 31 luglio, il terzino destro olandese dell’Inter potrebbe ancora lasciare i nerazzurri questa estate

Non c’è che dire: quella del 2025 in casa Inter verrà ricordata come l’estate dei tormentoni. Il primo ha riguardato Hakan Calhanoglu, centrocampista turco nel mirino del Galatasaray, al quale il presidente Marotta ha indirizzato le accuse generiche mosse da capitan Lautaro Martinez subito dopo la sconfitta contro il Fluminense. Ora c’è il braccio di ferro con l’Atalanta per il trasferimento di Ademola Lookman da Zingonia ad Appiano Gentile.

In mezzo alle due si è inserita la telenovela riguardante Denzel Dumfries e la sua clausola di rescissione. Onde evitare un nuovo caso Skriniar, lo scorso novembre l’Inter gli ha fatto rinnovare il contratto (con adeguamento dell’ingaggio) fino al 2028. Nel nuovo accordo, tuttavia, è stata inserita una via di uscita a costi alquanto contenuti se paragonati al valore del Nazionale olandese: 25 milioni di euro.

Il primo colpo di scena ha riguardato la data di scadenza di questa clausola. Inizialmente, infatti, si era detto che fosse valida fino a metà luglio, con prezzo a salire fino a 30 milioni. Poi si è scoperto che invece poteva essere esercitata entro il 31 del mese scorso e senza variazioni sulla cifra iniziale per sfruttare la vetrina del Mondiale per Club. Ora che siamo ad agosto, il pericolo sembra essere scampato per Cristian Chivu. Ma a sorpresa potrebbe esserci un sequel.

Calciomercato Inter, da Barcellona: nuova clausola per Dumfries

Nelle scorse settimane, tanti sono stati i club accostati a Denzel Dumfries. Si va dal Bayern Monaco alle big inglesi, tra cui soprattutto Tottenham, Aston Villa e Manchester City. Ma l’unica squadra che sembra aver mosso passi concreti per il 29enne terzino nativo di Rotterdam li avrebbe fatti il Barcellona, dove il Ds Deco è rimasto impressionato dalle sue prestazioni nel doppio confronto delle semifinali di Champions League in cui segnò due gol all’andata e fornì due assist al ritorno.

Ma il club blaugrana, che non versa in ottime acque dal punto di vista finanziario, ha preferito non affondare il colpo, continuando a puntare su Kounde ed Eric Garcia in quel ruolo. Secondo il portale catalano ‘E-Noticies’, tuttavia, alcuni intermediari avrebbero nuovamente proposto Dumfries ai campioni di Spagna, avvertendoli che l’ammontare della clausola rescissoria è passato da 25 a 40 milioni di euro. Una somma troppo alta, senza dimenticare che il tecnico Hansi Flick ha chiesto rinforzi in ruoli diversi da quello ricoperto dall’olandese dell’Inter.