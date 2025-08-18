Lookman all’Inter: Marotta conosce il prezzo | INTERLIVE

Ci sono novità per quanto riguarda il futuro di Ademola Lookman: la posizione dell’Inter e il pensiero di Marotta sul nigeriano

Nonostante le voci che stanno circolando con insistenza su Ademola Lookman e l’Inter nelle ultime ore, è chiaro che la porta sia ancora aperta per un trasferimento del nigeriano tra i nerazzurri di Milano. La trattativa – andata a buon fine – per Zalewski ha confermato come i due club lombardi si stiano ancora parlando e soprattutto che i rapporti non siano così tesi come si pensava.

Non è arrivata, però, una nuova offerta dopo i 45 milioni di euro totali proposti da Marotta e Ausilio ai bergamaschi. Si ipotizzava un nuovo rilancio dell’Inter che toccasse i 50 milioni, ma i nerazzurri si sono fermati, stanno accelerando per il calciomercato in uscita e potrebbero tornare alla carica con tempi e modi diversi.

È chiaro che il tempo a questo punto potrebbe essere amico o nemico dell’Inter. Sì, perché l’addio di Lookman non è in discussione dopo che il calciatore è partito per il Portogallo e per Londra e ha lasciato Zingonia – l’ha fatto capire anche Juric in tempi non sospetti.

Allo stesso tempo, se dovesse inserirsi una squadra dall’estero, una big di Premier League, l’Atalanta sicuramente la preferirebbe e potrebbe saltare il banco.

La strategia dell’Inter per Lookman e la verità sul prezzo

Secondo quanto risulta a Interlive.it, è importante specificare che l’Inter non ha assolutamente mollato Lookman, che infatti è ancora lontano dall’Italia e in attesa, e non ha comunicato ai suoi agenti che la trattativa è saltata.

Semplicemente si vive una fase di lunga pausa, in attesa dei colpi in entrata e in uscita che potrebbero mettere a segno i due club, sbloccando di conseguenza anche Lookman. Nonostante non sia arrivata mai una comunicazione ufficiale da parte dell’Atalanta, il prezzo finale è chiaro da tempo e si attesta sui 50 milioni di euro.

Potrebbero essere 45 più bonus, di cui bisognerebbe verificare la naturale, o 47-48 sull’unghia e senza bonus, ma l’Inter sa tramite agenti intermediari che a quel prezzo l’Atalanta cederebbe e non ha mai fatto alcuno sconto o si è mossa da queste cifre.

Ora starà a Chivu e alla dirigenza capire cosa fare, con la consapevolezza che Lookman abbia le caratteristiche ideali che mancano all’allenatore in attacco. Certo, anche sotto il profilo economico dovrà essere compatibile con il mediano e il colpo in difesa, giudicate necessità assolute. Prima vendere bene, poi l’assalto finale.