Rissa e addio UFFICIALE: scambio con Pavard, c’è già la foto

Il futuro di Benjamin Pavard può cambiare all’improvviso: l’addio ufficiale può portare a uno scambio con il francese

È l’ora di muoversi per l’Inter sul calciomercato, ma anche di prendere delle decisioni definitive per la costruzione della rosa per la prossima stagione. Cristian Chivu ha guidato una svolta ben precisa, scegliendo di concentrarsi maggiormente sul migliorare la fase difensiva rispetto a quella offensiva.

Per questo Lookman (o un profilo simile) è finito in secondo piano, mentre si destinerà il tesoretto all’arrivo di un centrocampista e di un difensore. Quest’ultima pedina, però, dipende soprattutto dal futuro di Benjamin Pavard. Il francese non è intoccabile per l’Inter e ha diverse offerte sul tavolo.

Quella più convinta è quella del Neom, club arabo che è uscito allo scoperto circa le sue intenzioni di ingaggiare il braccetto di destra. Non basta, però, perché Pavard vuole un campionato competitivo, anche in vista del Mondiale, e quindi guarda soprattutto alla Ligue 1, dove è forte l’interesse di Lille e Marsiglia.

La valutazione del ragazzo è sui 20 milioni di euro e proprio con quest’ultimo club può instaurarsi un vero e proprio asse di mercato, che ovviamente vede l’Inter come protagonista.

Rabiot fuori rosa al Marsiglia: occhio allo scambio con Pavard

Quanto sta succedendo nelle ultime ore a Marsiglia è a dir poco clamoroso. Infatti, dopo una rissa che ha fatto il giro del mondo, Rabiot e Rowe sono stati messi fuori rosa e poi sul mercato. Il club ha anche pubblicato un comunicato ufficiale, in cui ha annunciato l’esclusione di Rabiot e Rowe per motivi comportamentali. Si parla “comportamento inaccettabile”, come ha sottolineato il club e la punizione è l’addio obbligato.

Per via della presenza il Massimiliano Allegri, il centrocampista è stato subito accostato al Milan, ma occhio anche all’Inter. I nerazzurri cercano un calciatore con quelle caratteristiche e, visto l’interesse di Pavard, potrebbe essere messo in piedi uno scambio.

Rabiot è l’uomo giusto per l’#inter altro che Lookman pic.twitter.com/whUu4OM2zd — Massimo Mastronardo (@magistermastro) August 2, 2025

Addirittura un tifoso nerazzurro si era sbilanciato già negli scorsi giorni, pubblicando su X una foto di Rabiot con la maglia dell’Inter e scrivendo che sarà lui il nuovo acquisto a centrocampo. Vedremo se alla fine avrà ragione lui e soprattutto se le richieste economiche dell’ex Juve saranno in linea con le possibilità di spesa dei nerazzurri.