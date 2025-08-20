Brozovic al posto di Calhanoglu: Inter nel triangolo di mercato

L’ex centrocampista nerazzurro potrebbe lasciare l’Arabia Saudita dopo due stagioni. Che intreccio con Al Nassr e Fenerbahce

Alla soglia dei 33 anni da compierei il prossimo 16 novembre, Marcelo Brozovic potrebbe dare una nuova svolta alla sua carriera calcistica. Per sette stagioni e mezza – tra il gennaio del 2015 e il maggio del 2023 – il centrocampista croato nativo di Zagabria ha vestito la maglia dell’Inter, collezionando più di trecento partite e conquistando uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, oltre ad aver disputato una finale di Champions League.

Due estati fa il trasferimento in Arabia Saudita per andare a giocare con Cristiano Ronaldo nell’Al Nassr e regalare una ricca plusvalenza alle casse di Viale della Liberazione in un periodo di vacche magre sotto la gestione della famiglia Zhang. Tanto che l’Inter non sostituì Brozovic con un nuovo acquisto. Mister Inzaghi decise di promuovere Hakan Calhanoglu in cabina di regia con ottimi risultati. Ora il destino dei due centrocampisti potrebbe incrociarsi di nuovo.

Calciomercato Inter, intreccio Calhanoglu-Brozovic con Fenerbahce e Al Nassr

Un ritorno ad Appiano Gentile di Marcelo Brozovic è da escludere. Sebbene il nazionale croato sia ancora molto legato ai colori nerazzurri, la filosofia di mercato del fondo Oaktree non prevede l’acquisto di calciatori ultra trentenni. Proprio per questo motivo, gli stessi proprietari americani dell’Inter non hanno mai chiuso ad una eventuale cessione di Hakan Calhanoglu, che potrebbe non essere più una pedina fondamentale con il cambio in panchina da Inzaghi a Chivu.

Per il centrocampista turco si è parlato soprattutto di un possibile ritorno in patria. Dapprima si era fatto avanti il Galatasaray e poi il Fenerbahce. Ma nessuno dei club di Istanbul si è anche solo avvicinato alla richiesta dell’Inter di una trentina di milioni di euro per il suo cartellino. E allora pace fatta con Lautaro Martinez e tutto come prima. Ma non è detto che da qui alla chiusura del calciomercato, non possano esserci nuovi colpi di scena.

Anche perché, mentre in Italia la sessione estiva termina il primo settembre, altrove si andrà avanti fino a quasi la metà del prossimo mese. Il quotidiano turco ‘Sabah’, in particolare, sostiene che il Fenerbahce di Mourinho stia cambiando obiettivo e vorrebbe prendere Brozovic, specie qualora dovesse superare il Benfica ai playoff e disputare la Champions League. L’Al Nassr sarebbe disposto a cederlo per una decina di milioni e dare un nuovo assalto al’Inter per Calhanoglu a suon di milioni. Staremo a vedere.