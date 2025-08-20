Il nuovo acquisto è Federico Chiesa

Deciso il futuro dell’esterno offensivo ex Juventus fra permanenza a Liverpool e ritorno in Serie A, ecco le chance dell’Inter

Ha lasciato la Juventus con l’idea di riprendere le redini del proprio destino dopo annate cariche di alti e bassi, ma la passata stagione chiusa tra le file del Liverpool non gli ha regalato particolari emozioni. Per Federico Chiesa, piuttosto, si è trattata di un’annata di transizione.

Finito a giocare persino con il comparto giovanile dei Red Devils, tutti gli indizi portavano ad una prematura separazione proprio in questa sessione estiva di mercato. Complice anche il desiderio da parte dell’ex attaccante bianconero di far rientro in Serie A, perché affine allo stile di gioco con cui è cresciuto e maturato nel corso del tempo.

Il suo entourage ha presto attivato i propri radar, fino a proporlo a grosse realtà dello scenario calcistico nostrano: dal Napoli alla Roma, passando per Milan e Inter.

Coi nerazzurri, come ben noto, attivamente a caccia di una seconda punta in stile Ademola Lookman da inserire in organico per soluzioni offensive inedite. Finora però nessun contatto concreto. Anche e soprattutto per via del ripensamento che il Liverpool ha avuto nelle scorse ore.

Chiesa riconquista il Liverpool e punta alla permanenza, (ancora) nessun ritorno in Serie A

Anzitutto, le quotazioni di permanenza di Chiesa al Liverpool sono risalite in seguito alla cessione di Luis Diaz al Bayern Monaco. Senza l’esterno colombiano in orbita Arne Slot, più spazio per l’italiano ex Juventus.

Ed infatti, il primo tentativo da parte dell’allenatore olandese di schierarlo a gara in corso alla prima di Premier League contro il Bournemouth ha prontamente ripagato con un gol al volo segnato all’88’ di gioco. Pura magia.

Tanto è bastato a scatenare la reazione positiva di Slot, che si è così espresso a posteriori sulle qualità del suo giocatore: “Finché si trova qui, resta un giocatore del Liverpool. Lo scorso anno ha avuto difficoltà fisiche e ha saltato anche il tour asiatico. La sua risposta in partita è stata fantastica, proprio ciò di cui avevamo bisogno. Anche i tifosi hanno cantato il suo nome e questo gli da la giusta carica per ripagare l’affetto dei nostri sostenitori”.

Per Chiesa è un buon momento. Il momento di riprendersi ciò che si è perso per strada in passato. Ancora niente ritorno in Serie A, quindi, e zero chance per l’Inter di Cristian Chivu. Il club nerazzurro al momento nutre interesse per altri obiettivi di mercato: da Oumar Solet a Manu Koné, passando per Djaoui Cissé.