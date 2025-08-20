Inter, UFFICIALE Slatina: chi è e perché segnerà tanti gol

L’Inter ha chiuso un colpo importante per il suo settore giovanile: Duje Slatina può essere una macchina da gol

I tifosi aspettano ancora due o tre colpi in entrata che potrebbero cambiare il volto dell’Inter e finalmente anche della formazione titolare, ma intanto il club si sta muovendo con tempismo e oculatezza anche per rinforzare il settore giovanile e oggi ha messo a segno un colpo che potrebbe essere molto importante per il futuro.

Si tratta di Duje Slatina, un terzino destro classe 2009 che ha già mostrato grandi qualità nella sua giovane carriera. L’Inter stava valutando il suo acquisto da molte settimane, ma ci sono stati dei problemi burocratici che hanno bloccato l’affare – anche se in realtà non è mai stato a rischio.

L’esterno basso croato oggi è diventato un colpo ufficiale, con l’annuncio della Lega Calcio che ha tolto ogni dubbio. Il 16enne si aggregherà inizialmente all’Under 17, ma il progetto dell’Inter punta ben presto a farlo salire di categoria e a curare in maniera particolare il suo percorso di crescita.

D’altronde, parliamo di un ragazzo che aveva scatenato le mire delle big tedesche, tra cui anche il Bayern Monaco, che però alla fine è stato anticipato proprio dall’Inter.

Le caratteristiche di Slatina e le peculiarità dell’esterno

Slatina ha sempre impressionato nel suo percorso con l’Hajduk Spalato per le sue capacità offensive. Nasce come terzino, ma ha giocato anche come ala senza demeritare. In più, una delle sue particolarità è legata sicuramente alla sua personalità, tanto che molti osservatori sono rimasti stupiti da qualità umane da veterano, un’esperienza non in linea con la giovane età.

In patria l’hanno già accostato in più occasioni a Srna, un vero e proprio simbolo del calcio croato. Infatti, è in grado di abbinare grande solidità del gioco a qualità nella metà campo avversaria. Nell’ultima stagione, infatti, ha realizzato ben 5 gol tra club e nazionale croata.

In molti lo considerano un talento che lascerà il segno nel calcio europeo e mondiale, anche perché ci sono ancora grandi margini di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto fisico. Ora le aspettative sono tante, ma finirà tra le mani di Samir Handanovic, che cercherà fin da subito di accelerare il suo ambientamento.

La curiosità è tanta, ma la sensazione è che l’Inter abbia chiuso un grande talento. Idolo? Neymar, per una macchina da gol dalla difesa.