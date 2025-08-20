La clamorosa offerta del Napoli per Pio Esposito: cosa ha risposto l’Inter

Il club di De Laurentiis sarebbe tornato alla carica dopo l’infortunio di Lukaku

Il grande interesse del Napoli per Pio Esposito è noto e soprattutto datato. Sono almeno un paio d’anni che il club di De Laurentiis ha messo gli occhi sul talentuoso centravanti dell’Inter, tra l’altro assistito da un agente – Mario Giuffredi – che a Castelvolturno e dintorni è praticamente di casa. Il Napoli aveva presentato un’offerta mesi fa e ora, a quanto pare, è tornato alla carica.

I Campioni d’Italia hanno riprovato a mettere le mani sul cartellino del classe 2005 di Castellammare di Stabia, e forse un po’ c’era da aspettarselo dopo il brutto infortunio subito da Lukaku – una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra – che costringerà il belga a uno stop dai 4 ai 6 mesi.

Conte vuole, anzi pretende un sostituto degno e all’altezza del belga. Finanche con determinante caratteristiche, protezione della palla spalle alla porta, senso del gol e così via riscontrabili certamente nel numero 94 nerazzurro. Il Ds Manna sta sondando varie opzioni, secondo ‘Sportmediaset’ si è mosso concretamente anche per il gioiello di Oaktree mettendo sul piatto una proposta iniziale da ben 45 milioni di euro.

La risposta dell’Inter è stata perentoria: no, grazie. Perché Pio Esposito è ritenuto un provetto campione, tanto che Marotta e Ausilio lo hanno subito tolto dal mercato dopo l’esordio e il gol al Mondiale per Club. L’attaccante campano è incedibile, come ha confermato in più di una occasione anche il suo agente.

L’incedibilità di Pio Esposito, che sul mercato vale comunque fino a un certo punto, ovvero fino a cifre davvero irrinunciabili, era stata già confermata con no dell’Inter alle offerte provenienti da Atalanta, Como e società estere. Dalla Premier, precisamente dal Newcastle del fondo Pif, sarebbe arrivata una proposta da 50 milioni di euro anch’essa rispedita al mittente.

“Il primo gol ufficiale con l’Inter (quello col River Plate, ndr) è stata un’emozione incredibile – ha raccontato Pio Esposito, in odore di convocazione nell’Italia di Gattuso, al canale ufficiale del club nerazzurro – Se vedete quando esulto dopo il gol, c’è un momento in cui sono spaesato. Fa capire quanto sia stata un’emozione fortissima. Per me tornare qui all’Inter è un sogno che si avvera“.

Pio Esposito salta Inter-Torino

Pio Esposito non potrà essere impiegato da Chivu nella prima giornata di Serie A 2025/2026, in programma per l’Inter lunedì prossimo al ‘Meazza’ contro il Torino di Baroni. Il bomber nerazzurro sarà assente perché costretto a scontare un turno di squalifica.

Il ventenne è squalificato in conseguenza del giallo (da diffidato) che si è beccato al 22′ del ritorno della finale playoff della scorsa annata contro la Cremonese. La gara terminò con un rocambolesco 3-2 per i padroni di casa, che così conquistarono la promozione in massima serie a scapito dello Spezia del quale proprio Pio Esposito era stato il grande trascinatore con 19 reti in 39 partite.