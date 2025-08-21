DIRETTA | Da Asllani ai Mister X: le news di calciomercato Inter di oggi, giovedì 21 agosto

Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale sulle mosse di mercato dei nerazzurri

Da Asllani ad Amrabat fino ai Mister X, la redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, giovedì 21 agosto.

ORE 10.52 – L’operazione Asllani col Torino potrebbe chiudersi anche in prestito oneroso con obbligo condizionato e non con il semplice diritto di riscatto.

ORE 10.30 – A proposito di centrocampo, stando a ‘Sky Sport’ sono stati offerti all’Inter sia Rabiot che Amrabat. Nessuno dei due sembra interessare i nerazzurri.

ORE 10.15 – Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ difensore e centrocampista potrebbero arrivare dall’estero: “Sotto traccia i dirigenti nerazzurri hanno lavorato per raccogliere proprio negli ultimi giorni di semina: arriveranno a breve un centrocampista ‘completo’ e un difensore giovane, due mister X da campionati esteri, protetti in queste ore per evitare beffe supplementari”. Per difensore e centrocampista l’Inter potrebbe investire qualcosa come 80 milioni di euro.

ORE 10 – Saltata l’opzione Bologna, Asllani è ora a un passo dal Torino: operazione in prestito oneroso (circa 1,5 milioni) più diritto di riscatto intorno ai 12.