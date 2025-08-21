Inter forte su Mario Gila: cifre e tempi dell’affare | INTERLIVE

Mario Gila resta nei radar dell’Inter per il prossimo futuro: cambiano i tempi dell’affare, ecco tutte le cifre

Gli ultimi giorni di calciomercato entrano nel vivo e vedranno l’Inter come assoluta protagonista sia in entrata, sia in uscita. I nerazzurri hanno 80 milioni di euro da poter spendere e devono ancora completare la rosa con almeno due o tre colpi, oltre a concretizzare alcune uscite.

Le priorità oggi sono l’arrivo di un difensore e di un centrocampista con caratteristiche ben precise, ma per il futuro c’è un nome che scalda particolarmente la dirigenza. Si tratta di Mario Gila, centrale della Lazio ed ex Real Madrid, che è esploso proprio con la maglia biancoceleste nelle ultime stagioni.

Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti: è bravo nell’impostare il gioco, si è imposto come leader del reparto e soprattutto è aggressivo e veloce, caratteristiche perfette per l’idea di calcio che ha in mente Cristian Chivu. L’Inter ha messo gli occhi su di lui da tempo, da quando c’era Simone Inzaghi in panchina e le recensioni era state tutte positive per lo spagnolo.

Inter pazza di Mario Gila: il preferito in difesa e i costi dell’affare

A inizio mercato, l’Inter ha anche provato a farsi avanti per portare Gila a Milano, ma l’affare ha avuto un forte stop già in partenza. Con il blocco del calciomercato biancoceleste, infatti, Claudio Lotito ha bloccato qualsiasi cessione, ma formalmente non può neanche rinnovare i contratti.

La richiesta per cedere Mario Gila si attesta ad almeno 50 milioni di euro, e c’è la fila in Premier League, in Germania – occhio al Bayern Monaco -, fino ad arrivare a PSG, Inter e Spagna. Secondo quanto risulta a Interlive.it, Marotta e Ausilio continueranno a seguire la situazione del calciatore nei prossimi mesi, pronti all’affondo quando la situazione sarà più calma.

Per i nerazzurri potrebbe esserci un grande alleato: il contratto che lega lo spagnolo alla Lazio. Percepisce solo 1,1 milioni di euro l’anno, tra gli ingaggi più bassi della rosa, e l’accordo scadrà a giugno 2027. Ciò vuol dire che sarà l’anno del dentro o fuori e finora il via libera per il rinnovo, verbale o formale, non è mai arrivato.

Ricordiamo anche il Real Madrid resta alla finestra e ha conservato il 50% sulla futura rivendita per il pilastro della Lazio. L’Inter fiuta il colpo, ma deve lavorare per abbassare la cifra del cartellino.