Maglia Inter, il video fa scoppiare il caso: “Marketing senza rispetto”

Non mancano le polemiche contro l’Inter e tra queste c’è anche quella relativa la nuova maglia: il video scatena il caso

In questo momento, il morale dei tifosi dell’Inter non è poi così alto. È chiaro che quanto accaduto negli ultimi mesi abbia lasciato degli strascichi in campo e fuori. Si è partiti con scudetto e Champions League persi all’ultimo minuto, poi c’è stata la lite tra Lautaro e Calhanoglu in un Mondiale per club andato male, infine anche il calciomercato.

In tanti sono scontenti – e lo dimostrano quotidianamente – per le operazioni che l’Inter non è riuscita a portare a termine, su tutte quelle che riguardano Lookman e Manu Koné. Neanche l’arrivo di Andy Diouf, l’ultimo colpo chiuso a sorpresa dal Lens, sembra aver cambiato l’umore della maggior parte dei tifosi nerazzurri.

C’è invita a disertare lo stadio, chi a contestare Oaktree e la società, chi ancora si fa sentire sui social e non perde post e occasione per dimostrare il suo dissenso. L’ultima polemica, almeno in ordine di tempo, è quella che riguarda la nuova maglia che l’Inter ha presentato nei mesi scorsi e che continua a pubblicizzare sui social.

Nuova maglia Inter, tifosi furiosi: tanti commenti negativi

Nelle ultime ore, l’Inter ha pubblicato un video sul suo profilo X in cui, con una musica pop in sottofondo, diversi calciatori indossano le varie maglie del kit 2025/26 creato ad hoc per la nuova stagione. Si vedono campioni della prima squadra come Lautaro Martinez, Thuram e Darmian, ma non cambia ciò che pensa il tifo nerazzurro.

Bastano un paio di clic e scorrere un po’ i commenti per rendersi conto della serie di insulti e recensioni negative che sta avendo il prodotto, ovviamente sotto un punto di vista puramente estetico.

Avoja a fare si post: questa maglia fa cagare, è offensiva, è marketing senza rispetto. Vergognatevi — JosMa 🇮🇹 🌍🌎🌏 (@giumz73) August 21, 2025

L’unica cosa da salvare in questo video è il capitano, tutto il resto (maglia inclusa) va gettato nel bidone dell’umido — fefodero IL LAUTARCHICO (@fefodero) August 21, 2025

Addirittura, c’è scrive che sia “marketing senza rispetto“, altri che è vergognosa, altri ancora la definiscono orribile. Insomma, molti tifosi preferirebbero le classiche linee verticali con i colori tradizionali, ma l’Inter e il suo sponsor non sembrano proprio capirlo. Vi invitiamo, dunque, a notare voi stessi ciò che sta succedendo tra i commenti al video.