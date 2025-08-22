DIRETTA Diouf day: è atterrato a Linate, a breve inizieranno le visite | VIDEO INTERLIVE

Il centrocampista francese è il nuovo acquisto dell’Inter: costerà 20 milioni più 5 di bonus
È il Diouf day. La redazione di Interlive.it vi racconterà la giornata dell’ultimo arrivato in casa Inter: stamane le visite mediche e nel pomeriggio la firma sul contratto.
ORE 10.48 – Diouf è atterrato all’aeroporto di Linate. A breve cominceranno le visite mediche.
ORE 10.41 – Diouf potrebbe essere convocato da Chivu già per Inter-Torino. Il francese partirebbe poi dalla panchina.
ORE 10 – A breve Diouf atterrerà a Milano Linate. Subito dopo il centrocampista francese si recherà alla clinica Humanitas di Rozzano per la prima parte delle visite mediche. Ricordiamo: col Lens l’operazione si è chiusa a 20 milioni più 5 di bonus.