Inter, affare da 70 milioni: è il nuovo fenomeno del calcio mondiale

Con l’arrivo di un nuovo centrocampista, il club nerazzurro ora si concentra sul problema in attacco. Si cerca un elemento di qualità

Sembra fatta per Andy Diouf. Il centrocampista del Lens costerà circa 20 milioni più altri 5 di bonus ai nerazzurri e sarà legato al nuovo club con un contratto fino al 2030. Diouf piaceva anche in Premier ed era stato sondato dal Napoli. Secondo alcune indiscrezioni, De Laurentiis aveva offerto una ventina di milioni.

Nel frattempo l’Inter ha ceduto Asllani in prestito oneroso al Torino. 1,5 milioni per il prestito e diritto di riscatto a 12. Con l’Inter che conserverebbe il 20% sulla futura rivendita in caso di riscatto da parte del club granata. Su chiaro input del neoallenatore Cristian Chivu, i dirigenti hanno scelto di sostituire l’ex Empoli con un giovane e promettente box to box, forte fisicamente e bravo nei duelli, eccellente in accelerazione e nelle conduzioni palla al piede.

Un profilo utile nei ribaltamenti di fronte e per il gioco verticale che Chivu vorrebbe sperimentare all’Inter. Il capitolo centrocampista sembra dunque definitivamente chiuso. Mancano ancora un difensore (che possa fare il braccetto e il centrale puro) e un attaccante capace di fare la differenza sulla trequarti. Per prendere un giocatore di livello o per coprire entrambi i ruoli, l’Inter dovrebbe però prima fare spazio in rosa, sistemando in uscita Palacios e Taremi.

Ora manca la seconda punta

Dovendo scegliere fra difensore e attaccante, l’Inter dovrebbe preferire investire sul secondo ruolo, cercando un trequartista di qualità o una seconda punta. Magari per Lookman non è finita. Poi ci sono le varie soluzioni di ripiego. Per esempio Chiesa. E poi Sancho. Se nei prossimi giorni l’Inter non riuscirà a trovare un nuovo attaccante gradito a Chivu, il giocatore inglese potrebbe davvero essere preso in considerazione come la giusta soluzione.

Il sogno Maghenes Akliouche è una prospettiva complicatissima. Sì, nei primi giorni di agosto l’Inter si era informata su Akliouche del Monaco, ma senza esporsi con un’offerta ufficiale. E non si è trattata della prima volta: Ausilio aveva sondato il profilo del giovane francese anche un’estate fa, quando costava meno della metà.

Su Akliouche non c’è mai stato nulla di concreto. Anche se in teoria, tecnicamente e tatticamente, sarebbe il giocatore perfetto da inserire nello scacchiere di Chivu per dare qualità e imprevedibilità all’attacco. Nel frattempo, con il passare dei giorni, crescono sempre di più le possibilità che Akliouche non si muova dal Monaco.

Il direttore generale del club monegasco Thiago Scuro si è esposto sull’argomento giovedì scorso: “È contento qui a Monaco, quindi nessuno ha fretta in questa situazione. Speriamo di potergli dimostrare che un’altra stagione sarebbe vantaggiosa sia per lui che per il club“.

Solo un timido sondaggio

Nessuna società, come ha rivelato ieri L’Equipe, si è finora avvicinata alla richiesta del Monaco. Non bastano infatti 60 milioni: ci vuole un investimento vicino ai 70 milioni. Gli Spurs che a metà agosto sembravano in vantaggio si sono da tempo ritirati dalla corsa. Stessa cosa il PSG, che teneva d’occhio l’ex Torcy in caso di partenza di Kang-in Lee. Ma nel giro di una settimana la pista sembra essersi completamente raffreddata.

Secondo il quotidiano francese, anche il Manchester City avrebbe mollato la presa per via dell’elevato numero di giocatori attualmente in rosa nella sua stessa posizione. In corsa c’era pure il Bayer Leverkusen, che ora sembra più concentrato su Eliesse Ben Seghir.

L’Equipe parla anche dell’Inter, rivelando che non c’è mai stata un’offerta da parte del club nerazzurro. Ausilio si sarebbe fatto avanti solo con un timido sondaggio a margine dell’amichevole giocata lo scorso 8 agosto fra Monaco e Inter.