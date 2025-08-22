Niente Inter-Torino: il club lo ha ceduto, annuncio UFFICIALE

L’attaccante ha salutato la squadra dopo cinque stagioni ed è pronto per la nuova avventura in Serie A

L’Inter si appresta a vivere la prima partita della nuova stagione del campionato di Serie A contro il Torino, in programma il prossimo lunedì 25 agosto, con un carico significativo di novità tutte afferenti alla sfera del mercato.

Sfumato infatti il colpo Ademola Lookman e recepiti i passi indietro della Roma per la cessione di Manu Koné, la dirigenza nerazzurra ha voluto chiudere in fretta la pista per Andy Diouf di provenienza dal Lens. Ma non è l’unica novità.

In attesa di dare il benvenuto in squadra anche al tanto atteso difensore centrale che farà dimenticare di Giovanni Leoni, ormai al Liverpool, Cristian Chivu ha salutato sia Nicola Zalewski che Kristjan Asllani. Quest’ultimo in arrivo in prestito al Torino mediante operazione di prestito con riscatto opzionale.

Il centrocampista rinforzerà il reparto di competenza di Marco Baroni e vivrà l’esordio in campionato da grande ex, mentre la stessa formazione granata non avrà più a disposizione uno dei suoi attaccanti perché ceduto in via definitiva proprio nelle scorse ore.

Sanabria saluta il Torino e vola alla Cremonese, non ci sarà contro l’Inter

Come ufficializzato dalla Cremonese, squadra neo promossa in Serie A, sono state acquisite le prestazioni sportive dell’attaccante Antonio Sanabria dal Torino per 3 milioni di euro.

Il calciatore ha firmato un contratto triennale con opzione di prolungamento fino a giugno 2029 e si è detto entusiasta per la scelta fatta: “Sono qui perché ho voglia di rimettermi in gioco. Cercheremo di far felici i nostri tifosi per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Il paraguaiano sarà difatti uno dei calciatori più importanti della rosa di mister Davide Nicola nonché fra i più esperti, per aver disputato le ultime cinque stagioni nel massimo campionato italiano con risultati personali piuttosto soddisfacenti. Nonostante fosse ormai stato scoraggiato dalla presenza di Duvan Zapata, Che Adams e il nuovo arrivo Giovanni Simeone.