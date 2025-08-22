Rodrygo dopo Diouf: il mercato dell’Inter sta impazzendo

Il nuovo centrocampista acquistato dalla dirigenza nerazzurra stuzzica molto i tifosi, ma si pretende ancora qualcosina in più

Il mercato dell’Inter non è ufficialmente chiuso dopo l’acquisto di Andy Diouf. Ed è molto probabile che la dirigenza nerazzurra abbia già pianificato almeno un altro colpo in entrata. L’obiettivo è quello di completare la rosa prima della chiusura della sessione estiva con un attaccante gradito a Chivu. Servirebbe poi anche un altro centrale difensivo, magari mancino.

Sembra infatti che l’Inter si stia guardando intorno non solo per trovare un trequartista schierabile come seconda punta ma anche un centrale di piede sinistro da usare sia come alternativa a Bastoni che come erede di Acerbi. Tra i nomi valutati ci sono Ndicka della Roma, Solet dell’Udinese e i varie volte citati Kiwior e Chalobah…

L’arrivo del difensore non dovrebbe dipendere da un’uscita. Pavard, che nelle scorse settimane è stato più volte preso in considerazione come un potenziale profilo in partenza, sembra infatti destinato a restare. L’Inter ha soldi da spendere. Il budget ancora disponibile è alto. Grazie alle cessioni di Buchanan, Stankovic, Esposito, Zalewski e Asllani (cui dovrebbe aggiungersi presto Taremi), c’è insomma il capitale per fare qualcosa di grosso. Anche in attacco.

Di certo l’acquisto di Diouf ha ringalluzzito i tifosi dell’Inter. Qualcuno spera che i nerazzurri possano provarci ancora per Lookman. Da giorni la trattativa in stallo, ma l’Atalanta, a fine mercato, potrebbe anche cambiare politica e smettere di chiedere una cifra così elevata per il nigeriano.

Ci sono anche delle nuove idee… Per esempio Takefusa Kubo. Il giapponese della Real Sociedad è in uscita e pare che piaccia molto a Chivu. Ma costa tantissimo. La valutazione di base è superiore ai 60 milioni. Ma sui social si sogna a occhi aperti. E c’è chi immagina colpi ancora più eclatanti. Qualcuno ha persino fatto il nome di Rodrygo, il ventiquattrenne brasiliano che in Spagna danno in uscita dal Real Madrid.

Il sogno Rodrygo: 80 milioni per l’ex Santos

Arrivato al Real nel 2018 per circa 45 milioni di euro, Rodrygo si sente ormai marginale nei piani di Xabi Alonso. Nell’esordio del Real in Liga non ha giocato nemmeno un minuto. Alonso ha cercato di spegnere le polemiche spiegando che si è trattato solo di una partita. Ma pare che il club abbia già informato i procuratori del ragazzo dell’intenzione di cederlo. I dati dicono che Rodrygo ha giocato appena 93′ in 7 partite col Real Madrid da quando Xabi Alonso ha preso il comando della squadra.

Si sarebbero fatti avanti il Manchester City e il Liverpool. E si attende anche qualche offerta dall’Arabia Saudita. E l’Inter? L’Inter sta ferma, ovviamente. Per i nerazzurri è un nome irraggiungibile. L’ingaggio sarebbe da 12 milioni lordi e per il cartellino bisognerebbe spendere più di 80 milioni. Rodrygo è dunque pura fantasia.

Il ragazzo non vorrebbe lasciare il Real e cercherà fino alla fine di trovare un’intesa e di dimostrare ad Alonso di poter essere utile. Ma se non arriveranno assicurazioni da parte della dirigenza e del coach, la cessione sarà inevitabile.

Chi sarà il nuovo attaccante

L’Inter valuta la possibilità di un innesto in extremis. Molto dipenderà dalle occasioni di mercato. E non è detto che si punti ancora su un giovane di talento. Potrebbe anche arrivare un profilo di esperienza. Ma solo se si presenterà l’occasione giusta.

Nei giorni scorsi si è per esempio parlato di Bryan Gil del Tottenham. L’esterno offensivo classe 2001, reduce da un lungo infortunio e dal prestito al Girona, è un giocatore versatile, tecnico e veloce. Piace al Bologna, ma potrebbe finire nei radar nerazzurri. Potrebbe anche rientrare in uno scambio con Zielinski.