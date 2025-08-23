Blitz per Lookman: niente Inter, lo prende la grande rivale

C’è chi non esclude un ritorno di fiamma, ma sono tanti i però da considerare… Il giocatore ora guarda alla Premier, e non solo.

In Inghilterra scrivono che il Manchester United avrebbe già proposto uno scambio all’Atalanta: Alejandro Garnacho per Ademola Lookman. E i procuratori del nigeriano, dopo il trasferimento mancato all’Inter, potrebbero anche aver già avuto colloqui con gli uomini mercato del City, dell’Arsenal, dell’Aston Villa e del Chelsea. Non si esclude, poi, un interessamento del Tottenham.

In Italia, la stampa spera che Lookman possa comunque restare in Italia. La Gazzetta dello Sport, per esempio, ipotizza un tentativo della Juve, nel caso in cui dovesse saltare l’acquisto di Kolo Muani. Una colpo last-minute… Ma anche i bianconeri incontrerebbero le stesse difficoltà sperimentate dall’Inter: la Dea preferisce cedere all’estero, pur guadagnando qualcosina in meno.

La novità è dunque che la Juve potrebbe aver capito che arrivare a Kolo Muani potrebbe essere più difficile del previsto. I bianconeri continueranno a lavorarci, anche perché il calciatore ha lasciato intendere di voler continuare a Torino. Ma al club bianconero servono liquidi. Senza uscite, non sarà possibile accontentare le richieste del PSG. E Dusan Vlahovic è sempre lì in rosa, invadente, difficilmente vendibile e pesante a livello di bilancio.

Tutto fermo per Kolo Muani: la Juve pensa a Lookman

Parte del tifo bianconero ora teme che Kolo Muani possa non arrivare. La stampa specializzata sembra invece propensa a credere che il ventiseienne francese arriverà comunque, magari negli ultimi giorni di mercato, ma senza sconti, quindi al prezzo deciso già a inizio estate dal PSG. Si è parlato di Openda come piano B. Ma per la Juve sarebbe quasi impossibile trattare con il Lipsia. Il club tedesco chiede tanto: di certo sopra i 50 milioni.

Che poi sarebbe più o meno quanto la Juve punta a pagare Kolo Muani, strutturando l’offerta con la formula di un prestito oneroso e un obbligo di riscatta da circa 40 milioni. Invece, il Paris Saint-Germain chiede ancora più di 60 milioni con la formula di una cessione definitiva. Si è parlato anche di un sondaggio per Nicolas Jackson del Chelsea. Ma non è detto che a Tudor questo profilo piaccia quanto Muani od Openda. Lookman, di certo, sarebbe molto più gradito al tecnico.

Con la Dea, la Juve potrebbe anche provare a proporre un accordo con scambio. Soldi più una contropartita tecnica. Per esempio Nico Gonzalez, che piace da tempo alla dirigenza bergamasca. All’Inter, ora come ora, interesserebbe poco. Anche perché, al momento, la società punta soprattutto a un difensore centrale. Con l’uscita di Zalewski, Carlos Augusto sarà utilizzato principalmente sulla fascia, quindi servirà un nuovo difensore mancino.

L’attaccante potrebbe anche saltare. Un colpo sarà organizzato solo qualora possa presentarsi un’occasione. E non è escluso che si possa puntare anche in questo caso a un giovane. Per esempio a uno come Benjamin Dominguez del Bologna. Il ventunenne argentino è veloce e bravo nel dribbling, ha già un po’ di esperienza in Italia e potrebbe essere acquistabile a circa 15 milioni. Ovviamente, il Bologna non ha in programma di venderlo, specie dopo la cessione di Ndoye.

Nkunku sembra fuori portata a livello economico. Un altro nome che circola è quello di Bakayoko del PSV. Ma i tifosi non pensano che potrebbe essere il nome giusto. Intanto, all’Inter, si concentrano su chi vendere. Taremi è sempre a Milano e va venduto il prima possibile.