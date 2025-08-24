Accordo con Donnarumma: ecco cosa succede con Sommer

L’azzurro ha salutato il PSG ed è pronto a firmare con la nuova squadra, l’operazione apre le porte all’assalto per lo svizzero dell’Inter

Un epilogo inaspettato. Probabilmente ciò che neanche lui immaginava potesse accadere, a seguito dell’annata della consacrazione del Paris Saint-Germain sul tetto d’Europa.

Gigio Donnarumma è stato senza dubbio fra i protagonisti più influenti e decisivi della cavalcata della squadra di Luis Henrique, eppure per i parigini i risultati collettivi vengono sempre prima di qualsiasi desiderio individualista.

Motivo per cui il rapporto fra le parti si è subito raffreddato e le voci di mercato sull’addio del portierone azzurro son cresciute rapidamente, nel giro di pochissime settimane.

Donnarumma piaceva inizialmente all’Inter, ma il suo entourage non ha aperto ad un prematuro rientro in Serie A. Meglio fare ancora esperienza all’estero. Così, consapevoli dell’uscita di scena del brasiliano Ederson, i responsabili degli affari dell’ormai ex PSG hanno concentrato tutte le energie sui primi contatti con il Manchester City di Pep Guardiola.

Contatti che oggi stanno fruttando parecchio: Donnarumma è ormai ad un passo dalla firma del nuovo contratto che lo legherà ai ‘Citizens’ per i prossimi anni. Restano da limare i soliti dettagli economici per non rompere gli equilibri interni.

Dato per buono l’ingresso in organico di Donnarumma, Ederson sarà finalmente libero di accasarsi altrove. E il Galatasaray, sempre ghiotto di affaroni sorprendenti, resta alla porta. Il fatto che i turchi siano vicini al brasiliano, però, non può far dormire serena l’Inter, visto che nei sondaggi per il nuovo portiere è finito da tempo anche Yann Sommer.

Donnarumma al City libera Ederson, il Galatasaray ci prova ma occhio a Sommer

Qualora la trattativa di approdo di Ederson dovesse sfumare del tutto, è molto probabile che il Galatasaray decida di affondare il colpo per Sommer senza attendere lo svincolo del calciatore a parametro zero dal club nerazzurro il prossimo anno.

L’Inter non cederebbe una pedina tanto essenziale per il progetto a cuor leggero, ma è altresì vero che non potrebbe mai rifiutare un’offerta corposa qualora questa fosse ritenuta congrua al valore del portiere svizzero.

Di contro, il Galatasaray non è avvezzo a sparare cifre esorbitanti. Il che potrebbe far storcere da subito il naso alla dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ormai concentrati sul fare plusvalenza soprattutto coi giovani facilmente rivendibili.

La situazione resta in divenire, ma non si esclude che Sommer possa restare all’Inter senza grosse minacce provenienti dall’esterno.