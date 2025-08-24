DIRETTA Inter-Torino, conferenza stampa Chivu LIVE

Le parole del tecnico alla vigilia del match valevole per la prima giornata di Serie A

Il Torino di Baroni sarà il primo avversario ufficiale della nuova stagione dell’Inter. Alla vigilia del match coi granata, in programma allo stadio ‘Meazza’, parla il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.

INIZIO CAMPIONATO E MERCATO APERTO – “Quel che pensiamo noi allenatori conta poco con quel che decidono FIFA e UEFA. Chiaro che tutti vorremmo esser sereni e avere tutto a posto, ma fare l’allenatore comporta anche gestire tutte le situazioni. Non possiamo decidere noi. Sarebbe meglio iniziare una stagione con l’organico al completo, ma fa parte del gioco non sapere chi viene e chi parte. Bisogna anche saper prevedere tutte queste incognite”

TIMORI – “Non temiamo nulla, anche perché abbiamo lavorato bene e tanto. Ovvio che non si può controllare tutto. Si cerca di fare del proprio meglio per raggiungere l’obiettivo di volta in volta. La mentalità fa la differenza, perché sei consapevole dei passi che devi compiere. La prima partita è sempre la più importante”

EMOZIONI CHIVU – “Sono orgoglioso di essere l’allenatore dell’Inter e sono sereno. Ho imparato una cosa: quando investi tempo ed energie nel tentativo di riuscire in qualcosa, le cose diventano più semplici. Finalmente abbiamo la chance di iniziare la nuova stagione con la giusta motivazione. Parlerà il campo”

MERCATO – “Con la società condividiamo gli stessi pensieri, conosciamo il mercato oggi. Abbiamo mantenuto la stessa linea operativa finora, come nel caso di investimenti sui giovani perché fanno crescere il valore della rosa. Preferiamo la qualità piuttosto che la quantità. Far entrare le promesse in un contesto simile, quando accompagnati da giocatori di esperienza, è facile. Credo sia un mix perfetto”

