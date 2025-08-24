Mancini, Mourinho e Inzaghi: chi ha vinto più titoli con l’Inter

Il confronto fra tre degli allenatori più vincenti della storia nerazzurra, ecco chi la spunta a pari merito con Helenio Herrera

Nell’arco della sua storia pluricentenaria l’Inter ha collezionato ben 46 trofei totali, di cui 37 titoli nazionali. Una quantità tale da annoverarlo fra i club di maggiore successo in Italia e fra i più noti su scala internazionale.

Ad aver contribuito al raggiungimento di questi traguardi ci sono state vere e proprie leggende del calcio giocato, ma anche allenatori che hanno saputo trainare le rispettive squadre con grinta, passione e qualità assoluta.

Colui che è entrato negli annali e ad oggi resta ancora conosciuto come l’allenatore più vincente è l’argentino Helenio Herrera, sotto la cui guida l’Inter ha conquistato tre Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

Alle sue spalle, però, si stagliano altri tre giganti dell’epoca contemporanea: Roberto Mancini, José Mourinho e Simone Inzaghi. Qui non ancora elencati in ordine di grandezza. Vediamo quindi nel dettaglio chi fra i tre la spunta sui diretti concorrenti di un confronto che rievoca nella mente degli appassionati parecchi dolci ricordi.

Mancini conserva il primato davanti a Inzaghi, lo ’Special One’ vanta il magico Triplete

In cima alla classifica del mini confronto fra gli allenatori più vincenti della storia dell’Inter alle spalle di Herrera si staglia Mancini.

Il suo primo quadriennio alla guida della formazione nerazzurra, dal 2004 al 2008, è stato quello davvero degno di nota. A seguito delle vicende Calciopoli che assegnarono d’ufficio lo Scudetto all’Inter nella stagione 2005-2006, il ciclo dell’ex allenatore della Nazionale ha raggiunto l’apice e ha permesso anche al suo successore Mourinho di dominare al di fuori dei confini nazionali.

7 titoli: 3 Scudetti (2005–06*, 2006–07, 2007–08); 2 Coppe Italia (2004–05, 2005–06); 2 Supercoppe Italiane (2005, 2006).

Nei due soli anni alla guida dell’Inter in qualità di diretto successore di Mancini, lo ‘Special One’ José Mourinho ha vinto ben cinque titoli totali. Comprensivi del Triplete della stagione 2009-2010, che rende ancora oggi l’Inter l’unica squadra italiana ad aver raggiunto un risultato simile.

5 titoli: 2 Scudetti (2008–09, 2009–10); 1 Coppa Italia (2009-2010); 1 Supercoppa italiana (2008); 1 Champions League (2009-2010).

Dulcis in fundo, dopo una parentesi durata quasi un decennio in cui l’Inter non è riuscita a distinguersi né in Italia né in Europa con buoni risultati, Simone Inzaghi ha raccolto la piccola eredità di Antonio Conte con l’obiettivo di costruire una squadra solida, fondata sull’identità di gruppo e idee di gioco difficili da scardinare. Nonostante il solo Scudetto vinto, l’ultimo allenatore nerazzurro è riuscito a raggiungere due finali di Champions League nel giro di appena tre stagioni.