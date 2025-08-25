Bastoni prende in giro Thuram: “6 mesi in vacanza”

Chivu ha parlato dopo la bella vittoria dell’Inter contro il Torino con il risultato di 5-0. Occhio alle parole di Bastoni su Thuram

L’Inter non stecca la prima, anzi stupisce e convince, demolendo il Torino con un netto 5-0 che zittisce gli scettici e permette di guardare con fiducia al futuro. I nerazzurri hanno mostrato qualità e principi di gioco, ma anche solidità in fase difensiva, un aspetto a cui il nuovo allenatore tiene molto.

Cristian Chivu si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’ facendo il punto della situazione sui suoi ragazzi: “Lavoro con grandi uomini e grandi campioni. Hanno voglia di lasciarsi alle spalle il finale della scorsa stagione e non è stata così male la stagione scorsa”, ha sottolineato l’allenatore, che ha precisato anche come sia difficile gestire una situazione del genere.

“Ma i campioni trovano sempre stimoli e motivazione. Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, dobbiamo avere la motivazione giusta”, ha continuato a mo’ di motivatore, una qualità che tutti nell’ambiente Inter gli riconoscono.

E dopo tante parole sulla partita ben condotta stasera, non può mancare anche un accenno al mercato. Innanzitutto, Chivu ha glissato su Lookman: “Non fa parte della rosa dell’Inter, è dell’Atalanta. Non posso rispondere ad una domanda su giocatori non dell’Inter”.

Su eventuali operazioni finali, il tecnico lascia una porta aperta: “Sono scarico e vuoto dopo questa partita, abbiamo tempo per discutere. Manca ancora qualche giorno per il mercato“.

L’Inter stasera ha comunque raccolto i frutti del grande lavoro effettuato (clicca qui per le pagelle): “Si sono tutti calati nella realtà, hanno accettato i carichi di lavoro senza mai lamentarsi – ha elogiato -. Hanno accettato che bisogna fare una sorta di ritiro, doppi allenamenti, nessuno ha mai detto nulla, hanno lavorato a testa bassa“.

Bastoni e carota: sorrisi e frecciatina a Thuram

Bastoni si è soffermato ai microfoni di Sky Sport e ha commentato la prestazione del compagno francese, autore di una doppietta: “Sono molto felice per Thuram, è tornato dopo che aveva deciso di andare in vacanza negli ultimi 6 mesi della stagione scorsa. No scherzo, sono felice per lui. Abbiamo tanta voglia di rivalsa“.

Si trattava sicuramente di una piccola frecciatina in modo scherzoso, che non aveva nessun tono polemico, ma che fa capire anche il senso di rivalsa che ha l’Inter dopo un finale di stagione complicato da digerire.