DIRETTA Calciomercato Inter lunedì 25 agosto: spunta Gundogan, follia per Nico Paz

Taremi tra Francia e Olanda

ORE 10.54 – L’Inter sempre alla ricerca di una soluzione per Taremi. Negli ultimi due giorni hanno preso quota le piste PSV e Lille. Non si esclude il prestito.

Tottenham, oltre 70 milioni per Nico Paz

ORE 10.29 – Follia Tottenham per Nico Paz, il grande talento del Como sempre nei radar dell’Inter. Stando a ‘Sky Sport’, il club londinese ha offerto più di 70 milioni di euro, bonus inclusi, per il cartellino della mezz’ala argentina su cui il Real Madrid vanta un’opzione di riacquisto. Il Como ha rispedito al mittente pure questa proposta.

Anche il Milan su Akcicek

ORE 10.17 – Stando a Calciomercato.it, anche il Milan è sulle tracce di Akcicek del Fenerbahce. Il difensore turco classe 2006 è un obiettivo dell’Inter, la quale ha già avanzato un’offerta da 16 milioni rispedita al mittente dal club allenato da Mourinho.

Gundogan proposto all’Inter

ORE 10 – Gundogan vorrebbe trasferirsi in Serie A. Secondo ‘Tuttosport’ il centrocampista tedesco in forza al Manchester City, che compirà 35 anni il prossimo 24 ottobre, è stato proposto a Juventus e Inter. I nerazzurri hanno detto no visto che il centrocampo è stato completato con l’acquisto del francese Diouf dal Lens.