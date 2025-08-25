Inter-Torino, le scelte di Chivu fanno già discutere: “Più di 70 anni in due”

di

Il tecnico ha scelto l’undici per il suo debutto ufficiale in Serie A sulla panchina nerazzurra

Manca solo qualche ora al debutto ufficiale in Serie A di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Al ‘Meazza’, per la prima giornata del campionato 2025/2026, arriva il Torino di Baroni al quale è stato appena ceduto Asllani con la formula del prestito più diritto di riscatto.

Il centrocampista non è stato iscritto nella lista Serie A entro i termini prestabiliti – l’ufficialità del trasferimento è avvenuta soltanto stamattina all’ora di pranzo – per cui l’italo-albanese non potrà esserci contro la sua ex squadra.

Chivu prima di una partita dell'Inter
Chivu prima di una partita dell'Inter

I granata si schiereranno con un 4-3-3: in cabina di regia, al posto di Asllani, dovrebbe esserci il turco Ilkhan; davanti il tridente composto da Vlasic e Ngonge ai lati di Adams. Per quanto riguarda l’Inter, invece, Chivu è orientato a confermare il 3-5-2, il modulo dell’Era Inzaghi da cui la sua squadra, considerato anche il mercato, non può prescindere.

Rispetto all’undici tipo di inzaghiana memoria, il tecnico rumeno dovrebbe operare un solo cambio. Un cambio obbligato, dato che parliamo dello squalificato Calhanoglu: al suo posto dovrebbe agire Nicolò Barella e non Sucic, come si pensava fino all’altro ieri. Per il vicecapitano non si tratterà della prima volta nelle vesti di play, anche se i precedenti non sono stati entusiasmanti. Non a caso alcuni tifosi stanno già ‘contestando’ la scelta di Chivu.

Acerbi e Mkhitaryan titolari, la rabbia dei tifosi: “Più di 70 anni in due”

Molti interisti non sono felici, per usare un eufemismo, anche di altre decisioni dell’allenatore di Resita. Nella fattispecie di quella di dare ancora fiducia e spazio a due fedelissimi del suo predecessore, Acerbi e Mkhitaryan: “Più 70 anni in due”, sottolinea con rabbia e sarcasmo un tifoso nerazzurro.

Acerbi e Mkhitaryan
Acerbi e Mkhitaryan

Acerbi guiderà la difesa, che verrà completata da Pavard e Bastoni. Mkhitaryan agirà come sempre da mezz’ala sinistra, con licenze offensive. Nel secondo tempo potrebbe rimpiazzarlo l’ultimo arrivato in casa Inter, vale a dire il francese Andy Diouf. L’ex Lens ha preso il numero 17.

Probabili formazioni Inter-Torino

Barella in azione
Barella in azione

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Adams, Vlasic. All.: Baroni

L’arbitro di Inter-Torino sarà LaPenna della sezione di Roma 1. Il match verrà trasmesso in co-esclusiva da Dazn e Sky Sport. Diretta testuale su Interlive.it.

