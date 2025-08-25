LIVE Serie A, Inter-Torino: Barella in cabina di regia, davanti la Thu-La | Formazioni UFFICIALI e cronaca LIVE del match

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Torino di Baroni nella prima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter ospita il Torino a San Siro nel monday night che chiude la prima giornata del campionato di Serie A, stagione 2025-26. Una sfida che mette di fronte due delle formazioni che hanno cambiato guida tecnica in questa estate che sarà diretta dall’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu, che dovrà fare a meno di Calhanoglu e Pio Esposito appiedati dal giudice sportivo per i cartellini rimediati la scorsa stagione, vogliono iniziare con una vittoria rispetto ad un anno fa quando pareggiarono all’esordio con il Genoa. Causa Mondiale per Club, il precampionato è stato molto corto e caratterizzato da appena tre amichevoli. Sono arrivate due vittorie contro formazioni Champions come Monaco e Olympiacos ed un pareggio contro il Monza, squadra di Serie B.

Dall’altra parte i granata di Marco Baroni, invece, hanno già disputato la loro prima gara ufficiale di questa stagione. Grazie al successo per 1-0 contro il Modena, i piemontesi hanno passato il primo turno di Coppa Italia ed al secondo se la vedranno con il Pisa per andare poi a sfidare la Roma agli ottavi di finale. I precedenti test match non erano stati troppo positivi, con le due sconfitte in due giorni col Monaco e il 3-0 subito contro il Valencia.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla settima giornata della scorsa Serie A, quando i meneghini si imposero con il risultato di 3-2 grazie alla tripletta messa a segno da Marcus Thuram, a fronte dei gol siglati da Zapata e Vlasic su rigore. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile su tutti i dispositivi sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Torino live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Torino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu

TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All.: Baroni